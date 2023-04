Pedro Martín (PSOE) aboga por "seguir cuatro años más" en el Cabildo de Tenerife "para poner en orden la casa"

El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Martín, ha mostrado este jueves su deseo de "seguir cuatro años más" en la corporación "para poner orden en la casa", especialmente en cuanto a las obras de carreteras y la movilidad y acabar con el "despilfarro" en las empresas públicas.

En declaraciones a los periodistas tras registrar su candidatura ante la Junta Electoral ha resaltado la "ilusión" de su equipo, que "ha trabajado mucho en cuatro años muy difíciles", para dejar a la isla con "mejores datos de empleo", con la mayor producción de energías renovables de su historia o con el abordaje del tratamiento de las aguas residuales "para dejar de recibir sanciones de la UE".

Martín ha incidido especialmente en los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Canarias para impulsar proyectos de carreteras y por ello quiere continuar al frente de la corporación "para ver los frutos".

En ese sentido ha detallado que "la buena noticia" es que ahora hay proyectos de carreteras porque cuando llegaron al Gobierno en 2019 solo había "un anuncio de que se iba a hacer un proyecto" y ahora ya está redactado y con declaración de impacto aprobada la circunvalación de La Laguna, que se licitará este verano, el tercer carril de la TF-5, en exposición pública, y el tramo Icod-San Juan de la Rambla del anillo insular.

Sobre la conexión Guamasa-La Orotava ha reconocido que puede haber "diferencias" con algunos ayuntamientos --el de Tacoronte, por ejemplo-- pero entiende que "es una obra necesaria" por lo que abre la puerta a reunirse con los alcaldes y "buscar las mejores soluciones".

No obstante, ha indicado que ese proyecto, ahora que está aprobado, no se puede dejar escapar porque "si no, el dinero se irá a otra isla".

Sobre posibles pactos ha apuntado que el PSOE "ha demostrado capacidad de negociación y acuerdo" durante este mandato, con tres presupuestos apoyados por Sí Podemos y el último por el PP y con un "gobierno en minoría".

"La propuesta es ir a ganar y si hay que sentarse a negociar hacerlo sobre un programa, no sobre puestos, así hemos trabajado siempre, buscar consensos de qué queremos para la isla, qué necesita, dejar algún asunto en el que no nos pongamos de acuerdo pero hacerlo siempre sobre un programa y si hay afán de buscar acuerdos, en el PSOE nos van a encontrar", ha explicado.