Pedro Martín, a CC: "Se acabó llegar a las elecciones con las cartas marcadas"

El secretario general del PSOE de Tenerife y presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, ha dicho este domingo que confía en ganar "con solvencia" en las próximas elecciones y aunque reconoce que habrá que pactar con otros partidos, dejó claro que "se acabó llegar a las elecciones con las cartas marcadas".

"Donde había un partido que decía no me critiques mucho porque si no después de las elecciones no pacto contigo, ahora le decimos que no te necesitamos; es que no queremos estar contigo", ha dicho Pedro Martín durante su intervención en el acto de clausura del Congreso del PSOE de Tenerife, que tiene lugar este fin de semana.

"Llevan 30 años pensando que el Cabildo y Tenerife es suyo, pero se les ha acabado; que pasen a la oposición; que nos dejen gestionar y nos dejen resolver problemas de años. Empecemos a trabajar pensando en la gente, mirándolos a los ojos", afirmó.

En su discurso, Pedro Martín destacó que el PSOE de Tenerife ha trabajado "intensamente" y ha puesto el camino para "empezar a caminar juntos", eligiendo a un nuevo equipo para los próximos cuatro años que aporten "lo mejor de sí" para mejorar el partido y la Isla. "No quiero a mi lado 'pedromartinistas'; quiero socialistas".

Martín resaltó que el nuevo proyecto del PSOE de Tenerife se caracteriza por "tejer" sensibilidades distintas en un proyecto "único" donde la unidad será una herramienta para poner las instituciones a trabajar y, también, para poner en valor la importancia y el peso del socialismo tinerfeño en el conjunto de Canarias.

Incidió en que el PSOE tinerfeño tiene que ser a partir de ahora un partido "unido y fuerte" ante una situación de inestabilidad económica provocada por la guerra de Ucrania, el reto de la inmigración o la sostenibilidad.

De cara a los próximos años, Pedro Martín indicó que los objetivos será redoblar los esfuerzos con los compañeros y grupos que están en la oposición, así como poner fin a los problemas en Garachico, Tacoronte y Arona, "una herida abierta para el PSOE de Tenerife".

"Ojalá el trabajo en la Ejecutiva Insular y Regional, así altura de miras, ayuden a que por fin podamos resolver esos problemas. Solo cediendo conseguiremos solventar los problemas en estos municipios e impulsar el partido a ganar las elecciones a las instituciones a las que nos vamos a presentar", concluyó.