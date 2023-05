Pedro Fernández insta a la Junta a "dejarse de anuncios" y "ponerse a trabajar" en las obras que necesita Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha instado este miércoles a la Junta de Andalucía a que "se deje de anuncios" y "se ponga a trabajar" junto a un Ejecutivo central que está "trabajando y absolutamente volcado con Andalucía" al ser preguntado sobre la situación de las obras hídricas en la comunidad.

Fernández se ha mostrado "sorprendido" ante los periodistas porque la Junta de Andalucía esté de una manera "permanente acusando al Gobierno de España de todo lo que son sus deficiencias". "Todo aquello que no hace la Junta responsabiliza al Gobierno de España", ha insistido.

"Le pido a la Junta que, de una vez por todas y en cualquiera de las materias, ya sea en carreteras, ferrocarriles o infraestructuras hídricas, se deje de anuncios", ha subrayado Fernández para advertir que "los anuncios tienen su tiempo, caducan" y, por tanto "que realmente se pongan a trabajar".

Frente a esto ha destacado el papel del Gobierno central que "quiere colaborar y lo está haciendo a través de transferencias históricas, de presupuestos que respetan el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con más de 2.300 millones de euros de inversión en todo tipo de infraestructuras".

"Que, por favor, se pongan a trabajar porque lo necesita la gente del campo, lo necesitamos todos para el desarrollo social y económico de Andalucía. Y el Gobierno de España está trabajando y está absolutamente volcado por Andalucía", ha remarcado.

Fernández ha recordado que Andalucía es la comunidad que más fondos europeos ha recibido, y con gestión propia en "más de 3.400 millones", es decir, que "el 70% de los fondos destinados a Andalucía los gestiona la propia Junta" pero, ha alertado, que cuenta con "un nivel de ejecución que no llega al doce por ciento" y ha indicado que, entre esos fondos, hay también capacidad económica para hacer inversiones en materia de infraestructuras hidráulicas.

También ha criticado que el Gobierno andaluz saque decretos que "lo que hace es arrastrar unas obras con otras permanentemente" y que "no son de emergencia". Frente a esto, ha señalado que el Ejecutivo central tiene "todas ejecutadas y alguna que está por terminar" y ha aprobado el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir 2022-2027", con una dotación de 4.000 millones de inversión para planificación mejora o garantía de tanto suministro a agua potable como para regadío. "Andalucía no ha hecho los deberes y todavía no ha presentado el plan hidrológico de sus cuencas intercomunitarias", ha reprochado.