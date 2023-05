Pedrajas (Valladolid) acoge el sábado la Milla Urbana, de 1.609 metros, y el Premio de fondo, con 5 y 10 kilómetros

La calles de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) acogerán el próximo sábado, 6 de mayo, el II gran Premio de fondo 'Piñón de España' y la XXII edición de la Milla Urbana.

Ambas competiciones han sido organizadas por Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban y se encuentran incluidas en el calendario autonómico de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Así lo ha señalado el diputado de Deportes y Juventud, Javier González, acompañado por el alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, el técnico de deportes del Ayuntamiento de Pedrajas, Augusto Sanjosé y el atleta vallisoletano, Rubén Leonardo.

El Gran Premio de Fondo comenzará a las 18.00 horas y contará con dos pruebas, la primera de diez kilómetros y la segunda de cinco; el alcalde del municipio ha explicado que "estas son pruebas muy populares y serias, por lo tanto nos lo tomamos con el mismo compromiso que la organización de la milla".

Este año la prueba atlética cuenta con la novedad de que, a parte de las pruebas individuales, habrá una prueba por equipos mixtos de tres personas.

Esta clasificación se aplica sobre 25 kilómetros en total, con tres corredores que deberán cubrir esa distancia, mientras que, la elección de las distancias será libre y ambas pruebas tendrán un premio económico.

A las 19.20 horas dará comienzo la milla urbana y comenzará con las categorías de promoción que va desde prebenjamines (sub 8) hasta cadetes (sub 16).

Para finalizar, se va a realizar la prueba de la milla, tanto masculina como femenina, donde participarán atletas destacados de las categorías sub 18, sub 20 y sub 23.

El atleta Rubén Leonardo ha explicado que esta carrera es "muy divertida porque hay muy buen ambiente entre gente de la provincia y espero poder repetir mi participación más adelante".

Por su parte, el técnico de deportes del ayuntamiento ha señalado que la milla urbana la van a correr "atletas muy reconocidos de máximo nivel" y que, por ello, va a haber "un gran espectáculo".

Entre las atletas que van a participar destacan Rocío Garrido y Carla Jiménez, ambas internacionales en 1.500 metros, y la joven Claudia Gutiérrez en la prueba de 800 metros.

En la categoría masculina destacan Rubén Leonardo en 3.000 metros obstáculos, cross y 1.500 metros; Álvaro Monfort en 800 metros; y los abulenses Juan de Lucas y Alejandro Galindo ambos en rampa de lanzamiento para llegar a los campeonatos internacionales de verano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Javier González ha destacado que estas pruebas "demuestran la buena calidad del deporte en la provincia y la implicación que tienen las instituciones y los atletas en las actividades deportivas".

Las inscripciones se podrán hacer a través de www.runvasport.es y son gratuitas para la milla y de seis euros para el gran premio de fondo, asimismo todos los corredores tendrán un obsequio por participar.