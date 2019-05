Cs pedirá mañana la suspensión de los diputados presos por el "procés"

CONSTITUCIÓN CORTES

Ciudadanos pedirá mañana, en cuanto se constituyan las Cortes, la suspensión inmediata de los diputados presos "que han intentado dar un golpe en Cataluña", ha avanzado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.,"Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España", ha subrayado Rivera, insistiendo en que no se pueden sentar en el escaño hasta que no se resuelva la sentencia del "procés".,Rivera, que ha presentado este lunes en el