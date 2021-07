El PP pedirá a Armengol que comparezca en Parlament si mantiene su silencio sobre su presunta implicación en el caso APB

El PP en Baleares pedirá este lunes la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament balear, si mantiene su silencio sobre su presunta implicación en el caso de la Autoritat Portuaria de Baleares (APB).

Según ha informado el PP balear este sábado en nota de prensa, la formación registrará este lunes una solicitud de comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament si mantiene silencio y no da explicaciones públicas sobre las informaciones que la vincularían a la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción y amaños de contratos en APB, que afecta al expresidente de la entidad Joan Gual de Torrella y a otras 11 personas.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Costa, ante las informaciones publicados por el diario 'El Mundo', en las que la Guardia Civil "señala a Armengol por reunirse con el jefe de Puertos de Baleares para hablar de los amaños justo antes de su detención" y su posible implicación en los contratos investigados, "no puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones a la ciudadanía de un asunto tan grave".

"Por eso, se hace imprescindible que la presidenta dé la cara y si no lo hace durante el fin de semana, el lunes a primera hora el Grupo Parlamentario Popular solicitará su comparecencia urgente en el Parlament. El silencio no puede ser una respuesta ante un asunto como este. No prejuzgamos, preguntamos y la ciudadanía merece respuestas", ha asegurado Costa.