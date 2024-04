El PP no pedirá ni apoyará la comparecencia de Prohens en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Parlament

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su formación "no pedirá ni apoyará" la comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Parlament baelar.

Así lo ha indicado Sagreras este lunes en una rueda de prensa en la que ha criticado que "nadie de PSOE" ha contestado las preguntas relacionadas con el caso Koldo.

En esta línea, ha subrayado que Prohens dijo que "no tiene ningún problema" en comparecer en las comisiones que lo reclamen, pero que el PP "no pedirá ni apoyará" su comparecencia en la comisión de la Cámara balear. "No es quién para responder las preguntas que nos hacemos todos", ha considerado.

Además, ha destacado que la líder del Ejecutivo balear "puso en marcha la reclamación, la personación de la Comunidad Autónoma en la causa de la Audiencia Nacional y descertifició el engaño a la Unión Europea". Por ello, Sagreras ha apuntado que es la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "la que tiene que comparecer".

En cuanto a las dimisiones en la dirección del Grupo Parlamentario Vox este lunes, el portavoz 'popular' ha considerado que "hay un interés desde un foco mediático en decir que el cambio de portavoces es una crisis". En este sentido, ha insistido en que hay una "relación directa de trabajo" con Vox y que el PP seguirá trabajando para cumplir con el acuerdo de investidura.

((Habrá ampliación))