El PP pedirá el amparo de la presidenta de la Asamblea para que la Junta informe sobre el Plan de Infraestructuras

El Grupo Parlamentario Popular pedirá el amparo de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para que la Junta informe de manera detallada y concreta sobre la ejecución del Plan Estratégico de Infraestructuras 2016-2030.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Del Moral, ha acusado al Ejecutivo regional de ofrecer unos datos "falseados" con la intención de "engañar" y ocultar su "ineficacia y su desastrosa gestión" en materia de infraestructuras.

Del Moral, en rueda de prensa, ha mostrado el malestar de los 'populares' al comprobar cómo el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara ha traspasado "todas las líneas rojas del respeto que debe a esta cámara y a estos diputados".

Así, ha criticado el 'popular' que la Junta ha ofrecido "datos falsos, absolutamente tergiversados" y a la vez ha ocultado "información relevante" para la labor de los parlamentarios en relación al Plan Estratégico de Infraestructuras.

El diputado ha recordado que preguntó en pleno a la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, sobre dicho plan, tras lo que ésta aseguró que estaba ejecutado el mismo al 72 por ciento, con una inversión de 1.070 millones de euros gastados.

Ante esta respuesta, los miembros de su grupo, ha dicho, se quedaron "ojipláticos" ante este "milagro inversor" del que no habían tenido conciencia, por lo que, por escrito, solicitaron a la Junta que aportara detalles de en qué actuaciones se habían invertido esos más de 1.000 millones.

"¿Ustedes han visto esas carreteras?. Digo yo que si de verdad se hubieran invertido 1.070 millones de euros como aseguró la consejera en el pleno estaríamos viendo esas obras, esos puentes, esos acondicionamientos por la red extremeña", ha aseverado.

De este modo, Del Moral ha recalcado que ningún extremeño ha estrenado la obras realizadas con los más de 1.000 millones ejecutados de este plan "salvo quizá la señora consejera o el señor Fernández Vara".

Así, en la respuesta a la pregunta por escrito formulada por el PP el Ejecutivo regional insiste en que se ha ejecutado el 72 por ciento de los fondos del Plan de Infraestructuras 2016-2030, aunque, como ha criticado, no dio detalles de dónde están invertidos o en qué obras concretas.

"¿Qué tiene que ocultar la Junta? Si fuera cierto ningún gobierno tendría el más mínimo inconveniente en ocultar los datos y los detalles. Reforzaría, hablaría bien de ese gobierno", ha apuntado.

LAMENTA LA "MENTIRA", "OCULTACIÓN" Y "DESPRECIO"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular ha lamentado la "mentira", la "ocultación" y el "desprecio" de la Junta sobre las infraestructuras que se comprometieron a hacer y que están "en su mayoría en blanco y sin el más mínimo avance, ni siquiera administrativo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Algo que sostiene, ha apuntado, con "toda la decepción" al comprobar que "quienes tienen que llevar el timón, los que tienen que usar el dinero de Europa y del Estado para salir de esta situación en la que estamos no solo no lo hacen sino que encima nos quieren tomar por tontos a los extremeños y hacernos comulgar con ruedas de molino".

En esta línea, Víctor del Moral ha instado a la Junta de Extremadura a optar por reconocer que están "mintiendo públicamente tanto en pleno como por escrito" o a que expliquen en qué está invertida y cuáles son los detalles de la ejecución presupuestaria del Plan de Infraestructuras, algo que, hasta ahora, al Grupo Parlamentario Popular "le han negado".

Víctor del Moral ha adelantado que este viernes su grupo llevará una pregunta a la Comisión de Movilidad en este sentido, momento en el que el Ejecutivo regional tendrá la oportunidad de "rectificar y arrojar luz sobre este oscuro asunto, sobre esas actuaciones concretas en las que la Junta ha invertido 1.070 millones de euros, desglosando los importes de las actuaciones".

En todo caso, ante lo que consideran un "gesto completamente antidemocrático", el Grupo Parlamentario Popular va a solicitar el amparo de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, con el objetivo de obtener una repuesta "exacta y documentada" de dónde están los más de 1.000 millones de euros "que dicen que se han gastado en la infraestructuras viarias de la región".

"Esperemos que la presidenta de esta Asamblea nos escuche y al menos tenga la valentía de dar un paso honesto para empezar a corregir los abusos de un gobierno que comete atropellos con su mayoría absoluta y que ha convertido esta región en un cortijo y que trata a la oposición con un desprecio inasumible en una situación de democracia moderna", ha recalcado.

De esta forma, ha insistido en que no admitirán los 'populares "ni capotazos, ni ingeniería en el lenguaje", ya que "lo que está ejecutado está ejecutado y no se puede llamar de otra manera", mientras que algo que está "en proceso no está materializado".