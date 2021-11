Cs pedirá amparo al TC si mesa de Congreso veta su pregunta sobre el catalán

Cs ha advertido que acudirá al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de amparo por lesión de los derechos de los diputados al control del Gobierno si la mesa del Congreso no reconsidera su pregunta sobre la opinión del Gobierno por la imposición del catalán en la docencia universitaria en Cataluña.

Considera el grupo naranja, según el escrito de reconsideración remitido a la mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Efe, que la pregunta es pertinente teniendo en cuenta que es competencia del Estado "la garantía de la igualdad básica de los españoles en el disfrute del derecho a la libertad de educación" y que comprende necesariamente, subraya Ciudadanos, el de la elección de la lengua.

Una opinión que no comparte el órgano de gobierno de la cámara, que ha pedido a Cs que reformule su pregunta por considerar que, teniendo en cuenta el principio de autonomía universitaria, lo que plantea el grupo parlamentario "versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno".

Pero el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha dejado claro que no la van a reformular porque "es falso" que no sea competencia del Ejecutivo, ya que, precisamente, "el uso de la lengua en las aulas no es objeto de la autonomía universitaria".

Entonces, "¿para qué sirve el Ministerio de Universidades si existe autonomía universitaria y no se tiene que pronunciar sobre estas cosas?", se ha preguntado en declaraciones facilitadas a los medios.

Si la mesa no les hace caso, ha insistido, pedirán el amparo del Constitucional "porque es un atropello que no se quieran admitir estas preguntas de control de la oposición al Gobierno".

La pregunta que la mesa ha solicitado a Cs que vuelva a formular es la siguiente: ¿Qué opinión merece al Gobierno la existencia de la página web https://www.launiversitatencatala.cat/ referida que tiene por objeto recoger denuncias frente a quienes no utilicen en exclusiva el idioma catalán en el ámbito universitario?.