El peculiar homenaje de Torra y Rufián a las víctimas de los atentados de Barcelona que indignan a las redes

Barcelona ha vivido este sábado una jornada de recuerdo, después de que se hayan cumplido dos años desde que se produjeran los atentados en la ciudad condal. Los familiares de las víctimas y representantes del Gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña han rendido un homenaje a los fallecidos aquel fatídico día. Lo han hecho con una ofenda floral en un acto emotivo en las Ramblas, sin discursos y en silencio, solo roto por la interpretación de "El Cant dels Ocells" por parte de una violoncelista.

En un acto breve, sobrio, emotivo y sin consignas políticas, las autoridades y familiares de los fallecidos y heridos -algunas de ellas muy emocionadas y con camisetas con lemas como "exigimos la verdad" y "tenemos derecho a la verdad"- han depositado claveles blancos frente al monumento a las víctimas junto al mosaico de Miró de las Ramblas, donde se detuvo la furgoneta con la que Youness Abouyaaqoub cometió el atentado la tarde del 17 de agosto de 2017. Mientras sonaba "El Cant dels Ocells", los familiares, primero, y las autoridades, después, han efectuado la ofrenda floral, depositando claveles blancos en cuatro grandes tiestos instalados junto al mosaico de Miró en las Ramblas, a la altura del Liceo de Barcelona.

El acto se ha hecho sin consignas políticas, lo cual ya es noticia en Barcelona. No obstante, los principales dirigentes de la Generalitat han utilizado las redes sociales no solo para mostrar su respeto a las víctimas de aquel atentado. De hecho, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha optado en su cuenta oficial de Twitter por reconocer únicamente la labor desempeñada por las instituciones autonómicas, olvidándose de las estatales, en un nuevo alegato en favor de la independencia.

Así las cosas, Torra ha realizado el siguiente comentario: “El primer pensament avui és per les víctimes de l’atemptat esgarrifós de fa 2 anys i per les seves famílies. També tenim molt presents el president Carles Puigdemont, el conseller Joaquim Forn, el Major Trapero, els Mossos i els serveis d’emergències, que van actuar de manera exemplar.”

De esta forma, el independentismo no ha querido dejar pasar la oportunidad para reivindicar la figura del ex consejero de Interior, del ex jefe de los Mossos d’Esquadra o del fugado de la justicia española, el expresident Carles Puigdemont.

El primer pensament avui és per les víctimes de l'atemptat esgarrifós de fa 2 anys i per les seves famílies. També tenim molt presents el president @KRLS, el conseller @QuimForn, el major Trapero, els @Mossos i els serveis d'emergències, que van actuar de manera exemplar. #17A — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 17, 2019

UN MENSAJE MUY CRITICADO

Un comentario que no ha sentado nada bien a los usuarios de Twitter, que han acusado a Torra de utilizar a las víctimas del atentado para defender una vez más la separación de Cataluña respecto al Estado español. Así las cosas, se pueden leer comentarios del tipo: “Mira! Creí que era un buen tuit hasta que lo has usado para otra cosa que no sea dar las condolencias” o “Lo has hecho otra vez. Te has meado encima de todas las víctimas, de todos sus dolientes y de todas sus familias. Lo has hecho otra vez, porque no sabes hacer otra cosa. Eres incapaz de grandeza.”

Mira! Creí que era un buen tuit hasta que lo has usado para otra cosa que no sea dar las condolencias — Manuel Alcaide Sánch (@ManuelAlcaideSn) August 17, 2019

Primer pendamiento: HIPOCRESÍA

Se avisó a los terroristas advirtiendo que los buscaban.

Se hizo caso omiso a los avisos de posibles atentados.

Se le dijo a una juez que no era un grupo terrorista.



Se aprovechó para hacer un golpe de estado.



Se puede ser más asqueroso??? — perdido (@lavadora810) August 17, 2019

Lo has hecho otra vez. Te has meado encima de todas las víctimas, de todos sus dolientes y de todas sus familias.

Lo has hecho otra vez, porque no sabes hacer otra cosa.

Eres incapaz de grandeza. — La Vecinita del Quinto (@LaVecinita_V) August 17, 2019

Tiene Ud, muy poca vergüenza para mezclar a las victimas de ese atentado atroz, con el sinvergüenza de @KRLS y al @quimforn. — Salsa Rosa muy Rosa (@SalsaRosamuyRos) August 17, 2019

RUFIÁN TAMBIÉN ELOGIA A LOS LÍDERES DEL INDEPENDENTISMO

No solo Quim Torra, también los independentistas de ERC han realizado su particular homenaje a los fallecidos hace dos años. En este caso el encargado ha sido el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que en su cuenta de la red social del pájaro azul ha recordado el papel desempeñado por el Major Trapero y Joaquin Forn. Algo que también ha sido muy criticado por sus seguidores en Twitter.

17/08/2017. 2 años. Un recuerdo emocionado para las víctimas y sus familiares. Y un reconocimiento al extraordinario trabajo de aquellos días de los cuerpos de seguridad y emergencias. En especial a dos hombres que nos enorgullecieron tanto, el Major Trapero y el Conseller Forn. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 17, 2019

Esperemos que el mozo de escuadra que no vio 100 bombonas de butano en el chalé de los terroristas haya ido al oculista, cagón. — Publio C. Escipión (@c_escipion) August 17, 2019

Te olvidas d los @mossos q, en los momentos d angustia, anunciaban el desalojo urgente d La Rambla en perfecto español para q se les entendiera bien.

La política lingüística forzada q existe en Cataluña queda en evidencia en esos momentos q manda la impronta o para pedir pasta — Gamberrero. (@gamberrero) August 17, 2019