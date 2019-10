La peculiar forma por la que ERC pide a la Policía "espanyola" abandonar los "Països Catalans"

Las Juventudes de ERC han querido ser protagonistas en la manifestación del independentismo que se celebra en Barcelona. Y es que algunos integrantes de Jovent Republicà han dejado decenas de billetes de AVE ante la Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona, para reclamar "que las fuerzas de ocupación se vayan de los Països Catalans", y han tachado las actuaciones del cuerpo de brutalidad policial.

Lejos de afear esta actitud de los cachorros de ERC, la diputada de esta formación en el Congreso de los Diputados, Marta Rosique, ha acudido al acto para denunciar la "estigmatización que están sufriendo las jóvenes estas últimas semanas", y ha dicho que se les están recortando los derechos sociales, civiles y políticos.

No son pocos los usuarios de las redes sociales los que han criticado esta actitud de las nuevas generaciones de ERC, a los que acusan de "fascismo independentista disfrazo de izquierda" o de ignorantes por pensar que el Estado español oprime a Cataluña.

Más os valdría estar estudiando para labraros un futuro. En las fotos veo chavales,veo futuro, ....no malgasteis vuestras vidas para defender las IDEAS DE OTROS. Debéis creer en vuestro potencial, el potencial d cada uno d vosotros. Dentro de 40 años recordaréis mis palabras. pic.twitter.com/Ty9qlW9uU6

No tiene ni idea de lo q es una tortura, y mejor q no lo sepa nunca. Ya que no hablarías con tanta ligereza de la aberración y destrucción de una persona que supone la tortura. Para que USTED la ponga en su boca con tanta ligereza.