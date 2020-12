PDeCAT:No tendremos Estado de forma inminente, debemos gestionar autogobierno

La candidata del PDeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacon, ha afirmado este lunes que el espacio posconvergente "no renuncia" a la independencia, si bien ha añadido: "No tendremos un Estado de forma inminente, pero debemos volver a tener voz y a gestionar el autogobierno".

Así se ha expresado Chacón en una rueda de prensa en el Parlament que ha ofrecido acompañada por el diputado Marc Solsona (cabeza de cartel por Lleida), Marc Arza (Tarragona) y Jaume Dulsat (Girona).

"Que quede claro que no renunciamos a la independencia, pero también queremos gobernar el día a día", ha indicado Chacón, quien confía en que el PDeCAT logrará tener grupo parlamentario propio y será "decisivo" durante la próxima legislatura.

La exconsellera ha asegurado que la presente legislatura "se ha caracterizado por la improvisación, la división interna y el retroceso independentista".

"Para lograr la independencia no hay atajos, necesitamos proyección y credibilidad institucional (...) Si gobernamos así no tendremos nunca una república, no tendremos nunca la independencia", ha deplorado, antes de añadir: "Nos pueden tildar de pragmáticos, pero preferimos dar un paso hacia adelante antes que diez hacia atrás".

Chacón ha lanzado reproches velados hacia los dos actuales socios de gobierno: ERC "no cree en el mercado libre ni en la colaboración público-privada" y en JxCat "están más interesados en la confrontación que en resolver los problemas del día a día", ha denunciado.

También ha marcado las líneas maestras de la campaña del PDeCAT: acabar con el impuesto de sucesiones, aplicar la Ley de territorio, revertir algunos impuestos y defender la escuela concertada y el tejido productivo.

Finalmente, ha lamentado que el PDeCAT no haya sido convocado a la mesa de partidos reunida en el Parlament, en vísperas de la convocatoria automática de elecciones para el 14 de febrero, para abordar la organización de los comicios.

Ha avisado de que hay "una voluntad expresa" de "silenciar" a los posconvergentes, como si hubiera "partidos de primera y partidos de segunda", puesto que ha defendido que "excluir no es compatible con sumar. EFE

1011745