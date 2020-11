PDeCAT vería un error aplazar los comicios del 14F y afea los "globos sonda"

El PDeCAT ha asegurado que, "hoy por hoy", sería un "error" que el Govern aplazara las elecciones catalanas del 14F, ya que provocaría una situación de "aún más inestabilidad y desbarajuste" en el Ejecutivo catalán, al que ha reprochado que lance estos "globos sonda".

Así lo ha asegurado el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, junto a la candidata a la presidencia de la Generalitat, A'ngels Chaco'n, en una rueda de prensa en la que ambos han evitado en varias ocasiones aclarar cuál sería el socio preferente del PDeCAT tras los comicios, si ERC o JxCat.

En esa comparecencia tras la reunión de la dirección del partido, Solsona ha sido preguntado por la posibilidad de que las elecciones no se celebrasen el 14 de febrero si la situación de la pandemia fuera grave.

"Hoy por hoy, sería un error que no se hicieran el 14F", ha respondido el portavoz del partido. "No sería recomendable en la situación actual, con un Govern en funciones, que las elecciones no fueran el 14F. Provocaría una situación de aún más inestabilidad y desbarajuste gubernamental".

De hecho, Solsona ha criticado que un gobierno "serio" debería evitar "especular cada semana con un globo sonda de si se harán o no" las elecciones, con "hipótesis sin certeza a día de hoy".

A su juicio, la Generalitat "tiene que hacer lo posible" para que los comicios se celebren cuando están previsto y, en todo caso, si se deben aplazar, "se debería decidir con tiempo y forma para intentar blindar un entorno electoral seguro y no sujeto solo a opiniones semanales de diferentes portavoces del Govern".

Por otro lado, sobre el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que daba al PDeCAT un 2,4% de los votos y una horquilla de 0 a 1 diputados tras desgajarse del espacio JxCat, Solsona se ha mostrado seguro de que la formación "estará en el Parlament y con buena representación en todas las demarcaciones".