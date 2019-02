PDeCAT da por hecha la enmienda porque no ve mesas de negociación ni mediador

PRESUPUESTOS 2019

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha dado por hecho que el próximo viernes presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2019 porque no cree que esta semana el Gobierno "acelere" en las mesas de negociación, acepte hablar de la autodeterminación ni que acuerde un "mediador".,En una entrevista en TV3, Bonvehí ha augurado así que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a cumplir con estas condiciones, entre las que no ha explicitado