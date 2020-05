El PDeCAT pide no entrar en una "ruleta de calendarios electorales" y apoya a Torra

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha recordado este lunes que la potestad de convocar elecciones es competencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha pedido a los partidos no entrar ahora en una "ruleta de calendarios electorales".

"Lo que necesitamos es no entrar en este debate, no es práctico ni productivo", ha advertido en rueda de prensa telemática, destacando que los ciudadanos no están preocupados ahora por si habrá elecciones y sí por tener un Govern que aporte soluciones y afronte la crisis del coronavirus.

También ha criticado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pida a Torra que tenga en cuenta la posibilidad de celebrar elecciones en julio, ante el riesgo de un repunte de la pandemia en otoño.

Según Solsona, lo que debería hacer Iceta es trabajar para que se apliquen medidas de desconfinamiento "suficientemente serias y rigurosas" para que no haya hipótesis de futuros rebrotes y que esto pueda condicionar o no la convocatoria de elecciones.

ESTADO DE ALARMA

Sobre si el PDeCAT --que forma parte del grupo de JxCat-- se abre a revisar el sentido del voto sobre el estado de alarma, Solsona ha rechazado entrar en especulaciones pero ha añadido que "sólo se podrá plantear una posición diferente" si hay devolución de competencias.

Además, ha pedido tener en cuenta la voz del territorio a la hora de afrontar las nuevas fases de desconfinamiento que se apliquen, y que el Gobierno modifique la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Arsal) para que los ayuntamientos puedan disponer de remanente y superávits en el actual contexto.

Al preguntársele si el PDeCAT apoyaría una comisión de investigación en el Parlament sobre la situación de las residencias, Solsona se ha mostrado a favor porque "hay que hacer un análisis muy crítico de los apartados en que la gestión de la crisis ha evidenciado que las cosas no se han hecho lo suficientemente bien".

REORDENACIÓN

En relación a la reordenación del espacio de JxCat, Solsona ha apuntado que ha habido "algún contacto" pero ha negado que se ha retomado la negociación porque ahora están centrados en salir de la crisis sanitaria.

"Aunque pueda haber prisa o insistencia para que esto sea de otra manera, esta es la mirada que debemos tener", ha sostenido.