El PDeCAT pide "coraje" al Parlament en defensa de los diputados suspendidos

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha pedido hoy "coraje" al Parlament para que "fuerce todo lo posible" sus posiciones en defensa de los "derechos políticos" de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo.

El pasado 18 de julio, JxCat y ERC protagonizaron un choque sin precedentes en el Parlament a raíz de su desacuerdo en torno a si había que sustituir temporalmente a los seis diputados suspendidos -Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat) y Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC)-, unas divergencias que llevaron al punto de desconvocar el último pleno antes del parón estival.

Pasado el paréntesis de estos dos últimos meses, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo entre las dos principales fuerzas independentistas, algo que ha llevado a que, de momento, se hayan tenido que bloquear algunas votaciones en comisiones parlamentarias ante las dudas jurídicas existentes sobre esta cuestión.

Bonvehí ha comentado que en las últimas horas JxCat y ERC han abordado este asunto, una negociación en la que el PDeCAT no entrará directamente, ya que "confía" en los interlocutores de Junts per Catalunya, grupo en el que los demócratas están integrados.

Por otra parte, Bonvehí no ha descartado que más adelante el PDeCAT pueda impulsar en el Congreso otra moción en defensa del diálogo con el Estado, en la línea de la que presentó la semana pasada en el Congreso y que, pese a pactarla con el PSOE, finalmente retiró, aunque ha aclarado que "no está previsto" presentar otra iniciativa en este sentido "en las próximas semanas".

En la reunión de hoy de la dirección ejecutiva del PDeCAT se ha discutido la secuencia que llevó a retirar la moción, una decisión que tomó la cúpula y que llevó al día siguiente al portavoz de los demócratas en el Congreso, Carles Campuzano, a decir que su cargo estaba a disposición del partido.

"No hemos previsto ningún cambio, ni de portavoz ni en ninguna parte. Nos parece que todo nuestro equipo está haciendo un buen trabajo", ha remarcado Bonvehí, quien no obstante ha recordado que "todos los cargos parlamentarios están a disposición del partido y si en los próximos meses hubiese que hacer algún cambio lo haríamos, pero no sería en ningún caso por la gestión de esta moción".