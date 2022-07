El PDeCAT ve insuficientes los 10 segundos dedicados por Sánchez a Cataluña

El portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los "10 segundos dedicados al conflicto político" en Cataluña, "absolutamente insuficientes", durante su discurso en el debate del estado de la nación.

En su intervención, Bel le ha precisado que el que "no hable, no quiere decir que no exista" y le ha aconsejado que haga propuestas, ya que la Mesa de diálogo, que el PDeCATapoya, solo se ha reunido dos veces, "y el diálogo no puede ser un eslogan, necesita resultados, y hay pocas alternativas a esa Mesa".

Se ha referido a que Sánchez defendió la vigencia del Título VIII de la Constitución, el que regula las autonomías, "que puede funcionar" si está bien financiado, y le ha recordado que el actual modelo está caducado desde 2014, al igual que el local, cuya última modificación se hizo en 2004, por lo que queda "mucho trabajo para realizar".

Bel ha reclamado mejores infraestructuras y más inversiones, más que la gratuidad en los ferrocarriles.

En cuanto a las medidas para frenar la inflación, se ha mostrado "de acuerdo en el diagnóstico y con algunas" de las medidas anunciadas por Sánchez, pero no tienen "claro las políticas para combatirlas" que se van a poner en marcha.

Bel ha apreciado "cierto grado de improvisación y poca coherencia" en algunas de esas medidas y ha puesto como ejemplo la gratuidad en las cercanías, porque hace dos semanas se anunció una reducción del 50 %, y se ha preguntado por qué no se ha extendido a los usuarios del autobús o del metro.

Bel ha aludido "al pánico momentáneo en el IBEX" con el anuncio de los impuestos especiales para las empresas eléctricas y los bancos, por su caída en la Bolsa, por lo que se ha mostrado cauto con "el efecto de esos anuncios".