PDeCAT y ERC piden una solución para Cataluña en la reforma constitucional

El PDeCAT y ERC han reclamado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incluya una solución política para Cataluña en sus planes de reforma de la Constitución y que no se limite solamente a modificarla parcialmente para eliminar los aforamientos de los cargos públicos.

Después de que Sánchez haya anunciado que propondrá al Congreso una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de cargos públicos, el presidente del PDeCAT, Bonvehí ha asegurado que su partido "lo estudiará".

"Estamos a favor de discutir el tema de los aforamientos", ha señalado Bonvehí, que ha considerado que "en el Estado español hay demasiadas personas aforadas".

No obstante, ha hecho notar su "decepción" con Sánchez: "Nos parece indigno que no haya dicho nada del problema político catalán, que es el principal problema político en Europa. Han pasado 100 días y aún no ha propuesto una solución política", ha denunciado.

Tras recordar que Sánchez llegó a la Moncloa gracias en parte a los "votos independentistas", Bonvehí ha dicho que esperaba que el presidente del Gobierno planteara hoy alguna oferta para "empezar a dialogar" con las instituciones catalanas, pero no lo ha hecho.

En cambio, sí ha abierto la "posibilidad de reformar la Constitución por un tema sobre el que no hay un clamor ni una urgencia como en el tema catalán", ha destacado Bonvehí, que ha apuntado que Sánchez "está haciendo bueno" al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien "al menos era consciente de que había un problema político" en Cataluña.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha señalado que si el PSOE quiere reformar la Constitución para suprimir los aforamientos debería aprovecharse para incluir en ella la posibilidad de que "las naciones que integran el Estado puedan ejercer el derecho de autodeterminación".

"Aún tenemos que estudiar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -ha indicado Vilalta en una rueda de prensa-, pero puedo exponer una reflexión inicial, y es que si la Constitución se puede modificar de urgencia para el tema de los aforados o por el déficit cero, también debería aprovecharse para incluir el derecho de autodeterminación."

Según la portavoz de ERC, junto al derecho de autodeterminación, "deberían poder introducirse otros derechos que no están siendo garantizados actualmente, como el de tener una vivienda digna o suprimir los privilegios de la monarquía".

La dirección de ERC ha aprobado, por cierto, diversos cambios organizativos que incluyen la creación de dos nuevas vicesecretarias generales, una de las cuales la ocupará la propia Vilalta, que ve así reforzada su posición.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se ha referido al hecho de que ayer los Mossos d'Esquadra impidieran que los participantes en la manifestación contra la inmersión lingüística en la escuela catalana accediesen a la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se habían concentrado partidarios de la escuela en catalán convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR).

Carrizosa ha culpado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al conseller de Interior, Miquel Buch, de lo ocurrido ayer y ha denunciado que los CDR actuaron con la "complicidad" del Govern.

Mientras tanto, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha censurado la "chiquillada" del Govern al no acudir con la máxima representación junto al Rey a la inauguración de la feria Gastech, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una actitud que considera "infantil" y que cree que "perjudica a los catalanes".

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciado que su partido organizará un "gran acto de movilización" el 7 de octubre para conmemorar el primer aniversario de la multitudinaria manifestación del 8-O en Barcelona a favor de la unidad de España.

Por otro lado, siete candidatos han logrado los avales presenciales necesarios para competir por la secretaria general de Podem Cataluña dentro del proceso de primarias que ha iniciado este partido, de los cuales el hasta hace poco exsecretario de Organización, Jaume Durall, es el que ha presentado más apoyos.