El PDeCAT se desentiende del caso Palau al no considerarse continuador de CDC

El PDeCAT ha evitado este jueves hacer pública cualquier tipo de reacción oficial a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau, al no considerarse "continuador" de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El Supremo ha confirmado la condena a CDC de 6,6 millones de euros que tendrá que devolver por cobrar comisiones ilegales a través del Palau de la Música, pero ha rebajado sensiblemente la prisión al extesorero del partido Daniel Osácar.

El 8 de julio de 2016, CDC celebró un cónclave exprés para poner sus siglas en hibernación y, minutos después, en el mismo Centro de Convenciones Internacional de Cataluña, se inició el congreso fundacional de su formación heredera, el PDeCAT.

Aun así, ningún portavoz oficial del PDeCAT ni el exlíder de esta formación y de Convergència, Artur Mas, han reaccionado públicamente a la confirmación de la condena a CDC por el caso Palau.

Fuentes del partido han señalado que las sedes embargadas a CDC "nunca han sido propiedad del PDeCAT, ni han sido sedes del PDeCAT", que cuando se fundó en 2016 dejó el histórico edificio que ocupaba Convergència en la calle Còrsega de Barcelona y pasó a ocupar un local en la calle Provença.

Las mismas fuentes aseguran que el PDeCAT no se puede considerar "continuador" de CDC y se remiten a un fragmento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que señalaba que "la presunta sucesora no ha sido llamada en este procedimiento para poder exponer aquello que tuviera por conveniente en cuanto a la realidad o no de dicha sucesión y defenderse" así de la "reclamación del abono de la cantidad cuyo comiso se acuerda en la presente resolución".

La sentencia añadía, según destacan desde el PDeCAT: "En todo caso, de haberse producido una sucesión, lo cual es negado por la defensa de CDC, la misma podrá plantearse y dilucidarse, una vez acreditada, mediante el correspondiente incidente sustanciado en ejecución de sentencia". EFE