El PDeCAT cree que sería un error posponer las elecciones porque generaría "más inestabilidad"

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha asegurado este lunes que sería un error que se retrasara la celebración de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, porque provocaría "más inestabilidad y desbarajuste gubernamental".

"No sería recomendable en una situación como la actual, en que no hay presidente y con un Govern en funciones, que se pudieran posponer las elecciones", ha apuntado en rueda de prensa telemática, por lo que ha pedido hacer lo posible para que se celebren en la fecha prevista.

También ha reclamado al Govern "no especular cada semana con globos sonda sobre si las elecciones se harán o no", y que blinde así un entorno electoral que no esté sujeto a opiniones.

Sobre la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que recoge que el PDeCAT podría obtener un diputado o quedarse sin representación en el Parlament, Solsona ha mostrado su confianza en que su partido logrará una "buena representación en el Parlament y tendrá la fuerzas suficiente para ser calve en el futuro del país".

"Es normal que empiece a aparecer en las encuestas nuestro posicionamiento. Tenemos la certeza de que tendremos un buen resultado y una buena representación en todas las demarcaciones territoriales", ha sostenido.

ESPECULACIONES

Al preguntársele sobre el socio preferente del PDeCAT en caso de entrar en el Parlament, Solsona no ha querido hacer especulaciones al respecto y ha pedido centrarse en el presente: "En función de la confianza que nos hagan, tendremos más posibilidades o no de tener mejores entendimientos con unos u otros actores".

También se ha referido a esta cuestión la candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, que ha reivindicado la "voz propia" del partido y ha defendido la necesidad de explicar las propuestas y el proyecto propio que tienen para Cataluña, sin querer ahondar en hipótesis y especulaciones.