PDeCAT cree acreditado con declaración de Nieto que el 1-O no hubo violencia

JUICIO PROCÉS

El secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, ha destacado este martes que, tras la declaración del ex número dos de Interior José Antonio Nieto, ha quedado acreditado que el 1-O no hubo violencia por parte de los independentistas por mucho que se pretenda crear esa "ficción".,En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Supremo, Bel ha incidido en que, a medida que va avanza el juicio, está quedando patente que "no hay forma de que se pueda acredit