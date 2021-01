El PDeCAT apoyará la propuesta del Govern sobre el 14F si es de "consenso" entre JxCat y ERC

El número tres del PDeCAT a las elecciones, Marc Castells, ha asegurado este miércoles que apoyarán la propuesta que haga el Govern sobre posponer o no las elecciones previstas para el 14 de febrero "si es unitaria y consensuada" entre JxCat y ERC.

"No nos ponemos en la posición del resto de partidos. Nosotros apoyaremos, por lealtad institucional, una propuesta que sea de consenso entre los dos socios del Govern. Es la posición inequívoca del PDeCAT", ha recalcado en rueda de prensa a la espera de la reunión del viernes en que se decidirá si los comicios se posponen.

Según Castells, el Ejecutivo catalán debe tomar decisiones, y por ello les ha emplazado a presentar una propuestas unitaria: "Si un Govern no es capaz de hacer esto, no me imagino cómo debe ser gobernar el país".

Al margen de lo que hagan el resto de partidos, el también alcalde de Igualada (Barcelona) considera que tienen la legitimidad de expresar sus posiciones, y ha añadido que no tienen una "bola de cristal" para saber que se decidirá.

Tras recordar que la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat llevó a fijar la fecha de las elecciones el 14 de febrero, ha advertido de que les preocupa pensar que no se hayan preparado todo "con más cuidado".