PDeCAT afea el discurso de Borràs: "No suena a suma, sino a exclusión"

La candidata del PDeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha criticado el discurso de Laura Borràs llamando a formar un Govern "nítidamente independentista", ya que a su juicio no suena a "integración o suma, sino a exclusión, verdad absoluta y posiciones únicas".

Después de ser elegida ayer presidenciable de JxCat para el 14-F, Laura Borràs ha hecho este lunes en una entrevista en Rac1 un llamamiento a la "suma" de todas las fuerzas independentistas para formar un Govern y un Parlament "nítidamente independentistas".

Pero, en paralelo, ha opinado que esas elecciones deben ser un "plebiscito sobre el independentismo", ya que no todos los partidos independentistas "son igual de independentistas", y ha añadido que "quien pacta con partidos que no son independentistas no está trabajando para conseguir la independencia".

Preguntada sobre esas palabras en una rueda de prensa telemática, justo cuando ha presentado el acuerdo del PDeCAT con el Gobierno sobre los presupuestos generales, Chacón ha considerado que "lo primero que debe haber es respeto a los diferentes matices de cada partido, porque unidad no equivale a uniformidad".

Dejando claro que el PDeCAT es un partido que "siempre ha querido sumar", pero manteniendo "una voz separada", ha afeado a Borràs que use expresiones como "partidos netamente independentistas".

"Esta palabra, este purismo: neto... a veces me da miedo el uso de esta terminología. Netamente independentistas a mí no me suena a integración ni suma, sino a exclusión, verdad absoluta y posiciones únicas", ha advertido Chacón.

La dirigente ha dicho que ella el diálogo lo entiende "de otra manera, aceptando la pluralidad y la diversidad, porque es así como sumamos", y ha lanzado un mensaje a Borràs: "Que me explique si son más independentistas unos que otros o si yo soy menos independentista que cualquier otro".

El PDeCAT tiene claro, ha agregado, que quiere que Cataluña sea un país independiente, si bien la diferencia es "cómo lo alcanzamos": "Tendrán que explicarnos qué quiere decir la confrontación. Nosotros hemos puesto límites muy claros: no paralizar el país y no a la violencia, porque este objetivo no está a tocar", ha reconocido. EFE