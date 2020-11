PDeCAT afea el "desbarajuste" del Govern y exige ayudas directas a autónomos

El PDeCAT ha lamentado este miércoles la "inacción" y el "desbarajuste" del Govern respecto al colapso en la web para solicitar ayudas para autónomos y, por ello, ha propuesto varias medidas, entre ellas ayudas directas a empresas y profesionales de este tipo.

La línea de ayudas de 2.000 euros por persona otorgadas por el Govern para los autónomos afectados por la crisis se agotó ayer tras recibir un alud de peticiones que, al igual que el lunes, saturó la web del departamento de Trabajo, que canalizaba las solicitudes.

La gestión de estas ayudas generó un rifirrafe entre el departamento de Trabajo, en manos de ERC, y el de Políticas Digitales, gestionado por JxCat, que se culparon de una situación que provocó una avalancha de críticas y que llevó a la Generalitat a anunciar anoche que impulsará nuevas ayudas.

En un comunicado, el PDeCAT ha mostrado su "estupefacción" ante "la sensación de desbarajuste y desgobierno que solo hace que agravar la situación en Cataluña".

La formación ha afirmado no compartir el "cierre total de diversos comercios que no se han declarado en el sector como focos de contagio", como centros de estética, feriantes o actividades extraescolares, y ha pedido proteger la salud, pero también la economía productiva: "Una cosa no puede destruir la otra. Si dejamos que mueran las empresas, tendremos un problema muy grande", ha avisado.

Como también ha tachado de "absurdo e injusto" el sistema de líneas de ayudas a los 540.000 autónomos de Cataluña y ha criticado la "falta de previsión e inacción" ante el colapso y las "insuficientes" ayudas de la Generalitat, pero también ha acusado al Estado de "no hacer nada" pese a tener "las competencias para actuar".

Ante esa "inacción" del gobierno catalán, el PDeCAT propone permitir la "apertura inmediata" de todos aquellos comercios que demuestren que siguen todos los protocolos de seguridad e higiene; la ampliación "urgente" de la dotación de ayudas directas a autónomos; ampliar el catálogo de servicios esenciales; y un plan de subvenciones a fondo perdido y ayudas a la liquidez para garantizar la supervivencia del máximo de empresas.