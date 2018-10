El PDeCAT se abre a "hablar" de presupuestos pero pide solución para Cataluña

El PDeCAT se ha mostrado hoy dispuesto a "hablar" con el Gobierno del PSOE sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado, si bien ya ha avanzado que pondrán sobre la mesa la cuestión de los "presos políticos y exiliados" y del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

En rueda de prensa, el diputado del PDeCAT en el Congreso Ferran Bel se ha desmarcado de las palabras del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, que anoche desde Twitter avisó de que hace falta que haya "movimientos de la acusación por parte del Estado en la causa en el Tribunal Supremo" o, de lo contrario, "no es posible hablar de presupuestos".

"Hablar siempre se puede hablar", ha subrayado Bel, que ha recordado que el propio Aragonès, adjunto a la presidencia de ERC, "está teniendo contactos" con miembros del Gobierno, que precisamente han "alabado su capacidad de diálogo".

Bel ha evitado suscribir la idea de que no es posible "ni sentarse" a hablar "si no se libera a los presos políticos, y le resulta "extraño" que se pongan "condiciones previas" en estos términos.

"No estamos en esta coyuntura. Podemos sentarnos", ha insistido Bel, que sin embargo ha señalado que "cada vez" pondrán sobre la mesa "la situación de los presos políticos" y de la autodeterminación.

Bel ha subrayado que el PDeCAT todavía no se ha "sentado con el PSOE y el Gobierno para hablar de presupuestos", sino que lo que sabe del acuerdo es a través de "la prensa".

Sobre el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, ha expresado su sintonía con la medida pero ha advertido de que "no es necesario que se incorpore" a los presupuestos, sino que "puede ir en un real decreto ley que se convalida la semana que viene".

Por su parte, la vicepresidenta del PDeCAT y también diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido desde Twitter: "Repetimos por enésima vez: si no hay gestos y movimientos hacia los presos políticos y exiliados, y no hay propuesta política de autodeterminación, el PSOE tendrá un NO nuestro a los presupuestos. Lo sabe el PSOE y lo sabe Podemos".