El PCE cree que Podemos no tiene motivos para ausentarse del acto de Díaz

El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, cree que Podemos no tiene motivos para no involucrarse en Sumar ni para ausentarse del lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz el 2 de abril, porque no ve "mucha diferencia" entre las propuestas de unos y otros, aunque si las hubiera, quedan muchos meses -ha dicho- para poder salvarlas.

Santiago, en declaraciones en el Congreso este lunes, se ha referido a la amenaza que Podemos mantiene sobre la mesa de no acudir a la oficialización de la candidatura de Díaz el próximo domingo si no cerraban antes un acuerdo para que los candidatos de Sumar a las generales sean elegidos por primarias abiertas a toda la ciudadanía.

Según el líder del PCE, ahora mismo "los únicos matices" que hay en esa posible brecha entre las dos partes es si la relación que tiene que haber debe ser "multilateral" entre todas las fuerzas políticas o "bilateral" entre uno de los partidos y el resto.

Por tanto, Santiago considera que ese matiz no justifica que Podemos no esté en la cita del estadio Magariños, una cita -ha recordado- que no es el último paso del proyecto de Díaz, de quien ha recalcado que es una candidata "con serias posibilidades de llegar a la Presidencia del Gobierno", como se comprobó la semana pasada durante su intervención en la moción de censura de Vox.

En todo caso, ha opinado que el 2 de abril estarán todos arropando a la ministra de Trabajo en esta nueva etapa: "Todo el mundo cabe y puede participar con sus particularidades".

Sobre las palabra del ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, quien, aparte de exigir esas primarias abiertas, ha dicho que Díaz está "mucho más cerca políticamente" de Más País, el partido de Íñigo Errejón, que de los morados, el líder comunista ha insistido en que no aprecia grandes divergencias entre las propuestas de la vicepresidenta segunda y las de Unidas Podemos desde hace años.

Y ha aprovechado para recordar que esa voluntad de llegar al máximo de la ciudadanía y no quedar arrinconados es lo que permitió a este espacio de la izquierda alternativa tener el suficiente apoyo para formar parte del Gobierno de coalición.