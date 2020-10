PCE acusa a Teresa Rodríguez de tener una visión política reducida y mediocre

El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha acusado este viernes a la dirigente anticapitalista Teresa Rodríguez de tener una "perspectiva política muy reducida y muy mediocre" y de anteponer la construcción de un partido "provincial o local" a la perspectiva estatal.

En declaraciones a Efe, el secretario general del PCE sostiene que "no ha habido ninguna expulsión" a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, sino que, según su relato, lo que ha sucedido es que "hubo unas personas que se presentaron a las elecciones en un partido político y que después han abandonado ese partido pero pretendían controlar" las posiciones institucionales.

No ha querido entrar Santiago en que esa expulsión del grupo avalada por el Parlamento andaluz y justificada por transfuguismo se haya producido en medio del permiso por maternidad de Rodríguez. "Desconozco los trámites... Pero no se la ha expulsado de nada", ha dicho el líder del PCE a Efe después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, justificase la operación asegurando que "la política no para".

"Nos preocupa que haya sectores en la izquierda que siempre trabajan por la ruptura y la división... Nosotros seguimos en las mismas candidaturas en las que nos planteamos en las elecciones y hemos estado hasta el último momento pidiendo a todos los actores de Adelante Andalucía que permanecieran. Llevamos meses tratando de impedir esa situación", asegura el secretario general del PCE.

Santiago defiende además que el acuerdo alcanzado en febrero por Teresa Rodríguez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para la salida de Anticapitalistas de la formación morada consistía "en no montar un escándalo".

"Pero a pesar de eso han decidido cambiar los apoderamientos, controlar las redes sociales, medidas que no eran lo pactado... Ojalá repiensen los pasos que han dado y vuelvan a un proyecto amplio y extenso de Unidas Podemos que nunca debieron abandonar", dice Santiago.

El líder del PCE considera que pueden volver cuando quieran porque las puertas están abiertas. Pero avisa: "Que no vengan a inventarse un partido político de Andalucía, luego uno de Sevilla, luego uno de Écija y luego de un barrio de Écija, por decir algo. No se puede estar dividiendo hasta lo ridículo. Estamos trabajando por un proyecto político de ámbito estatal, no en hacer proyectos provinciales o locales, eso es tener una perspectiva política muy reducida y muy mediocre".

"Si su decisión es crear un partido local que lo creen, pero eso no es lo que necesita nuestro pueblo, lo que necesita es un partido de ámbito estatal y no partidos locales que son más fáciles de domesticar por las oligarquías", sostiene en declaraciones a Efe, y añade que en política "los egos no son buenos consejeros".

Teresa Rodríguez y los siete diputados expulsados del grupo de Adelante Andalucía presentaron este jueves un recurso ante la Mesa del Parlamento en el que exigen que se restituyan sus derechos, la vuelta a la situación anterior y rechazan ser parlamentarios tránsfugas.