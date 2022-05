Paz Esteban aportará documentos físicos que avalan la legalidad de su trabajo

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparecerá este jueves ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde se verá las caras con los diputados que piden su cese y acusan al centro de inteligencia de espionaje ilegal.

Lo hará para informar a puerta cerrada de la investigación interna sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, con el ojo del huracán puesto sobre el papel que pudo tener el CNI en estas escuchas y también en su gestión en el espionaje revelado esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los diez diputados que escucharán esta mañana a la directora del CNI deberán dejar sus teléfonos en un casillero habilitado para la ocasión. Es el protocolo de seguridad para recibir secretos de Estado con la presencia además hoy de Bildu, la CUP o Esquerra.

A la cita de este jueves estan convocados, además de Batet, los diputados Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Unidos Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran (Mixto).

En su comparecencia, Paz Esteban se enfrentará con los portavoces de los grupos independentistas, entre los que incluso hay dos que se encuentran entre los espiados según 'The New Yorker': Miriam Nogueras de Junts y Albert Botran de la CUP. También están en esa lista los diputados Jon Iñarritu, de Bildu; y Ferran Bel, del PDeCAT, aunque ellos no pueden acceder a la Comisión de Gastos Reservados.

La directora del CNI llega al Congreso con algunas voces dando por hecho su cese --"será cabeza de turco", dijo este martes el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros--, aunque también ha recibido este miércoles el respaldo de la ministra de Defensa.

DOCUMENTOS QUE AVALAN LA LEGALIDAD

Prudente, rigurosa, seria, una máquina de trabajar. Así define a Paz Esteban un antiguo compañero. La directora del CNI acude a la comsion con documentos físicos que avalan la legalidad de su trabajo.

En el centro de la atención los 60 nombres desvelados por un estudio de la Universidad de Toronto, los espiados por Pegasus. No todos fueron seguidos por el CNI, señalan fuentes a COPE.

Medios próximos a los servicios de inteligencia hablan de un chequeo de ambiente panorámico, más que de un objetivo concreto, algo que podría haber interesado a otros actores internos o externos, en la linea de lo que ya dijo el ministro Bolaños sobre otros de los espiados, el presidente y su ministra de Defensa.