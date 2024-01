Paula Alvarellos toma posesión con "enorme gratitud" como nueva alcaldesa de Lugo

Promete hacer "política con mayúsculas" con la mirada puesta en "deudas históricas" como el transporte por carretera y tren

La socialista Paula Alvarellos ha recibido este jueves de manos de Lara Méndez el bastón de mando de Lugo como colofón a un pleno municipal en el que ha tomado posesión como nueva alcaldesa de la ciudad con "enorme gratitud", según ha trasladado ella misma a los presentes.

El pleno para elegir a la nueva regidora dio comienzo sobre las 17,00 horas y se prolongó durante una media hora. En él, votaron los concejales para elegir entre la candidatura de la popular Elena Candia, que recibió 12 votos, y la de Paula Alvarellos, proclamada alcaldesa con los 13 del PSOE y el BNG.

La designación de una nueva alcaldesa deriva de la renuncia de la hasta ahora regidora, Lara Méndez, para integrarse como número 2 a la candidatura socialista para las próximas elecciones autonómicas.

Al inicio del pleno, presidido por el regidor en funciones, Rubén Aroxo, el secretario ha dado cuenta de la renuncia como candidato a la alcaldía del número 2 de la lista municipal del PSOE, Miguel Fernández, fechada este miércoles. También se dio cuenta de la renuncia a presentarse del cabeza de lista del BNG, fechada el 15 de enero.

Preguntada por Arroxo, la cabeza de lista del PP, Elena Candia, ha aceptado ser candidata a la alcaldía, mientras que Maite Ferreiro, del BNG, ha dicho que renunciaba. A continuación han emitido su voto en urna los 25 concejales, con un resultado de 12 apoyos para Elena Candia y 13 para Paula Alvarellos, investida alcaldesa.

Alvarellos ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución y ha recibido después el bastón de mando de manos de Lara Méndez, alcaldesa de la ciudad desde 2015. Previamente, ambas se han fundido en un abrazo.

UNA "ENORME GRATITUD"

En su primer discurso como alcaldesa, Paula Alvarellos ha dicho sentir una "enorme gratitud hacia todos" los presentes. Así, ha expresado su "gratitud" hacia su partido, que la vio "como la persona idónea para seguir la hoja de ruta" de Lara Méndez.

"Elegir siempre es complejo", ha dicho Alvarellos, que ha podido optar a la alcaldía gracias a la renuncia de Miguel Fernández. La elección, ha apuntado, debe hacerse "con tacto" y "con cautela" para que los "pequeños desencuentros" se resuelvan, "dejando a su paso más unión entre las personas".

Además de agradecer a todos sus compañeros de grupo, a los que ha nombrado uno por uno, ha reivindicado el "trabajo" realizado por Lara Méndez desde la alcaldía, que llevó a Lugo "al mismo nivel que otras capitales" y que fue quien de "no flaquear en los momentos más duros, como los años de la pandemia".

De Méndez ha dicho que es "un referente no solo para las mujeres de su generación", si no "para lasm ás jóvenes", las que "sienten la necesidad de derribar muros entre hombres y mujeres". "Todas las grandes personalidades dejan una larga sombra cuando se van. Sé que la tuya no me restará independencia y me arropará en los momentos difíciles", ha añadido.

Continuando con su discurso, Alvarellos ha agradecido también a los socios de gobierno por "su discreción y su respaldo" y a los empleados públicos, "pilar fundamental" de la vida local, así como a la oposición, "esa figura tan necesaria para las democracias plenas". Finalmente, ha mandado un mensaje de agradecimiento a su familia.

HACER "POLITICA CON MAYÚSCULAS"

Para concluir, ha querido mandar un mensaje "a toda la ciudadanía de Lugo", empresarios, asociaciones y miembros del tercer sector, así como administraciones. "Mi mensaje es muy simple: desde ya, todas mis acciones estarán impulsadas por la razón, la necesaria cooperación y la lealtad institucional. Nunca me moveré por caprichos ni intereses ilegítimos", ha afirmado.

"Yo quiero hacer política con mayúsculas, la que emerge amparada en la confianza y tiene como razón ofrecer respuestas y soluciones", ha dicho la nueva regidora lucense, que se ha comprometido a "defender los intereses" de los ciudadanos y a "impedir que los conviertan en rehenes políticos", así como a modernizar el ayuntamiento, mejorar su relación con la ciudadanía y a "defender las políticas sociales" como algo "irrenunciable".

Entre lo "urgente e importante" ha mencionado la Agenda Urbana 2030, reclamar "el cumplimiento de las deudas históricas" con Lugo y la exigencia de infraestructuras ferroviarias y por carretera, además de cuestiones como la vivienda protegida, la educación, la sanidad o el freno a la despoblación rural, entre otras cuestiones.

