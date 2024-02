Patxi López rechaza una lectura nacional del 18F: "Es tratar a los gallegos de poco inteligentes"

No cree que Page prefiriese la victoria del PP: "No hay ni un solo socialista que sea socialista y que quiera que ganen otros"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado este martes sacar lecturas nacionales de los resultados de las elecciones gallegas del pasado domingo, en las que los socialustas sacaron su peor resultado histórico, porque sería tomar a los electores como "poco inteligentes".

Además, no cree que el presidente de Castyilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, prefiriese una victoria del PP en los comicios: "No hay ni un solo socialista, que sea socialista, que tenga la voluntad de que ganen otros", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Patxi López ha sido preguntado por las palabras del líder del PSOE castellano-manchego, que ha pedido rectificaciones a la dirección federal para evitar un "ciclón electoral" de derrotas. García Page también señaló que, si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, se estaría hablando de que el ganador sería Carles Puigdemont y la amnistía. "Y me alegro de que no haya ganado Puigdemont", llegó a decir.

López ha replicado que no es el "exégeta" de García Page, pero cree que el presidente castellano manchego "no habría preferido de ninguna de las maneras que ganara el PP, sino que ganara el PSOE". "No hay ni un solo socialista, que sea socialista y que tenga esa voluntad de que ganen otros", ha remarcado.

En todo caso, ha insistido en no hacer una lectura nacional de los comicios autonómicos, porque los gallegos "sabían muy bien qué votaban y qué querían para Galicia" y por tanto, justificar los resultados con la política nacional es "tomar a la gente por poco inteligentes".

AUTOCRÍTICA, SÍ, PERO SIN FLAGELARSE

En lo que respecta a los resultados obtenidos por el PSOE en Galicia, que han sido su peor resultado en la comunidad autónoma pasando de 14 a 9 escaños con respecto al año 2020. El portavoz socialista ha reconocido que son unos "malos resultados" que se han quedado lejos de las expectativas.

Sin embargo ha descartado "flagelaciones" por parte de su formación. "Autocríticas sí, pero no flagelaciones, porque lo que tenemos que hacer es recuperarnos cuanto antes", ha remarcado y ha explicado que esa recuperación pasa por hacer unos "buenos diagnósticos" para saber el cómo y el por qué de estos resultados.

Entre los motivos que han llevado al PSdG a esta pérdida de votantes el portavoz socialista ha señalado la "falta de tiempo" por parte del candidato, José Ramón Gómez Besteiro, para darse a conocer y posicionarse como la alternativa. "Tener cinco candidatos en cinco elecciones no ayuda", ha lamentado.

Según López, la ciudadanía gallega ha interpretado que "el cambio vendría liderado por el BNG" y esto tampoco ha ayudado a los socialistas y ha asumido que desde el PSOE tendrían que haber "estado ahí para ser los líderes del cambio". "Quizá no lo hemos hecho bien y todas estas cuestiones hay que cambiarlas y lo haremos", ha concluido.