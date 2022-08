Patxi López (PSOE) apela a Podemos a alejar el "ruido" y defender lo que está haciendo el Gobierno

Ante el apoyo de Yolanda Díaz a las movilizaciones sindicales defiende que es mejor no crispar las posiciones antes de sentarse a la mesa

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados (PSOE), Patxi López, ha apelado este lunes a los socios de coalición de Unidas Podemos al dejar de lado el "ruido" en torno a la gestión de Gobierno y a defender las medidas que se han venido adoptando y que benefician a la mayoría de la ciudadanía.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, López ha subrayado que "el ruido nunca es bueno" como tampoco lo son los "roces" entre las formaciones que integran el Gobierno. Por ello, ha subrayado que si pese a tener posiciones diferentes al final se consigue llegar a un acuerdo, "no traslademos el ruido, traslademos los acuerdos".

"Alejemos el ruido y dediquémonos a defender desde las formaciones políticas lo que está haciendo este Gobierno, porque estamos muy orgullosos de ello", ha reivindicado el portavoz socialista.

Precisamente eso es lo que se dispone a hacer el PSOE con la campaña 'El Gobierno de la gente', en la que están previstos una treintena de actos del presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, con la ciudadanía de aquí a final de año.

López ha enmarcado esta campaña en trasladar a la ciudadanía las medidas que se han adoptado para ayudar a la clase media puesto que, ha denunciado, "hay muchos medios interesados en trasladar lo contrario". Por ello, el PSOE ha optado por la "conversación" directa con los españoles, llegando a todos los pueblos, "para contrastar la realidad con falsas noticias".

EL GOBIERNO APOYA SUBIDA DEL SMI

Por otra parte, respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el PSOE está a favor pero quiere que esta "nazca del diálogo social", como ha ocurrido hasta ahora.

La subida del SMI "lo que hace es dignificar el trabajo", igual que la reforma laboral, y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual a su vez beneficiará a las empresas productivas generando un "círculo virtuoso para nuestra economía", ha subrayado.

En cuanto a las palabras de Díaz apoyando las movilizaciones sindicales para lograr dicha subida, López ha considerado que no van en contra del Gobierno si bien se ha mostrado partidario de seguir siendo "exquisitos" como hasta ahora y respetar el diálogo social. En este sentido, ha defendido que es mejor no crispar las posiciones antes de sentarse en la mesa porque de lo contrario se podría perjudicar el arranque.

FALTA DE PROPUESTAS DEL PP

El dirigente socialista ha reprochado nuevamente al PP su falta de propuestas concretas, sobre todo en el ámbito energético, al tiempo que ha sostenido que hay un "debate permanente" con la principal formación de la oposición entre "un modelo de salir de las crisis de manera justa y equitativa" que propugna el PSOE y el "negar esta salida" propugnado por los 'populares'.

Con todo, ha dejado abierto la puerta a que el PP pueda aportar propuestas, si es que las tiene más allá de la prolongación de la vida de las centrales nucleares, en la tramitación del decreto ley de ahorro energético como proyecto de ley.

El Gobierno, ha asegurado, quiere hablar con el resto de formaciones "para ver cómo podemos mejorar y avanzar". Pero, ha advertido al PP, "hay que poner propuestas encima de la mesa para que la conversación tenga algún sentido, no solo el no por el no".

Así las cosas, ha confiado en que el PP se avenga a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puesto que "no es más que cumplir la Constitución". De lo que se trata, ha dicho López, es de saber si "se quiere sentar para renovar o no": "Ya vale de excusas".