Patxi López: "Pasear el fantasma de ETA es negarnos la victoria a los demócratas"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado este viernes a la derecha de "utilizar a las víctimas para atacar al PSOE y a Pedro Sánchez" y ha advertido que los socialistas no van a permitirles "pasear el fantasma de ETA" doce años después de su final, cuando él era lehendakari, ya que eso es negar "la victoria a los demócratas",

"Porque les ganamos, les ganamos", ha exclamado López en el mitin que ha compartido en Valladolid con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: "Lo pusimos todo para que no hubiera ni una víctima más en este país y lo conseguimos", ha remarcado ante el que era presidente cuando ETA anunció su final.

López ha destacado que "hace doce años que ETA no existe" porque fue derrotada por "los demócratas", en un momento en el que tanto el Gobierno de España como el vasco estaba presididos por dos socialistas, él mismo y Zapatero. con dos gobiernos socialistas

"Pasear el fantasma de ETA es negarnos la victoria y no lo vamos a permitir porque les ganamos", ha subrayado, convencido de que esta "utilización" del terrorismo por parte de la derecha no va a conseguir darle la victoria a Alberto Núñez Feijóo, a quien ha llamado "Pinocho", que "no dice más que mentira tras mentira".