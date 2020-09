Patxi López opina que no se pueden mezclar indultos o presos con presupuestos

El diputado y secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha advertido de que "no se puede mezclar indultos o presos con presupuestos", como han planteado formaciones de la oposición para condicionar su apoyo al proyecto de cuentas públicas del Gobierno.

En Radio Euskadi, López ha considerado que la negociación será de manera prioritaria con las formaciones que posibilitaron la investidura pero el presidente "quiere acuerdos más transversales" y ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para lograr un mínimo común y sacar adelante las cuentas públicas que ayuden a salir de esta situación tan dramática por crisis, la pandemia y para evitar que miles de personas se queden en la exclusión.

"Sería un suicidio que no hubiera presupuestos" y "quien impida que se aprueben estará traicionando al país", ha opinado, al tiempo que ha calificado de "infantil" que algunos partidos digan que no sumarán sus voto al de otras formaciones concretas para aprobar esas cuentas "sin conocer su contenido".

López ha rechazado ligar esa negociación a la tramitación de indultos para los políticos catalanes o a la política penitenciaria respecto a los presos de ETA.

"Cada año se tramitan 2.000 indultos" y cuando el Gobierno asegura que se van a tramitar los presentados por los líderes políticos catalanes "no es un anzuelo" para lograr el apoyo parlamentario de las fuerzas independentistas, sino cumplir "una obligación legal" de darles trámite, tras el parón del coronavirus.

Ha criticado que se prejuzgue que esos políticos vayan a lograr una decisión favorable al indulto que, personalmente, no concedería.

Según ha dicho, al PSOE no le gusta pactar con Bildu porque les "separa un abismo ético", pero el Gobierno está obligado a pactar para sacar adelante unos presupuestos que posibiliten la reconstrucción económica. "Entre dejar a la ciudadanía desamparada y pactar con Bildu, ¿qué hacemos?", ha preguntado.

Ha recordado que los socialistas vascos han defendido acabar con la política penitenciaria de excepción, si bien ha opinado que habría que prohibir los recibimientos a quienes fueron condenados por terrorismo, "porque son fascismo, humillan a las víctimas y suponen exaltar a quien mató a personas que pensaban diferente".

López ha censurado que la oposición "se dedique a insultar y poner a parir" al Gobierno en todo momento a pesar de la gravedad de la situación, y como ejemplos ha planteado que se "magnifiquen" asuntos que en nada importan a los ciudadanos como las diferencias dentro del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, "que no tiene un pensamiento único", y que "infle los debates estériles que no valen para nada" como "si el rey va o no a Cataluña".