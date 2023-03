Patxi López niega haber cenado con el intermediario del caso Mediador

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha negado tajantemente haber cenado con el intermediario que da nombre al caso Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, como llegó a asegurar este mismo, y ha arremetido contra la "gente miserable" que "paga a delincuentes para difamar".

"No he cenado en mi vida con ese personaje ni en ninguna mesa de al lado. No he estado en mi vida en el restaurante Ramsés", ha dicho el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Congreso preguntado por esta cuestión.

Además, ha vinculado las declaraciones que hizo el mediador en una entrevista a la existencia de "gente miserable que son basura y odian a los socialistas" y que "tienen muchos recursos y medios y no dudan en usar su dinero para pagar a delincuentes para difamar, ensuciar el trabajo y la trayectoria de los socialistas".

"Nos odian, nos atacan porque seguramente no defendemos sus intereses, que son más de cloaca que otra cosa, porque demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Esa gentuza tiene un lugar natural que es el cubo de la basura", ha añadido.

El PSOE dio por cerrada la investigación interna sobre el caso Mediador en su grupo parlamentario, ya que asegura que no hay socialistas implicados más allá del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los investigados en la trama, que fue suspendido de militancia.

Por otro lado, el PSOE sostiene que solo tiene constancia de una cena a la que asistieron cinco diputados socialistas pero no de la incluida en el sumario del caso Mediador, a la que supuestamente asistieron quince personas, entre ellos varios diputados socialistas, y que fue organizada por el intermediario, que ha llegado a implicar recientemente a López.

El PSOE llegó a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para no crear una comisión de investigación específica sobre el caso Mediador en el Congreso, limitándose a obtener información a través de comparecencias en las comisiones ya existentes, como la de Interior, a la que acudió el lunes el ministro Fernando Grande-Marlaska a dar explicaciones.

El portavoz socialista ha comentado que habrá más comparecencias, entre ellas la del secretario de Estado y "algún teniente general de la Guardia Civil".