Patxi López: El PP, instalado en el no, es en estos momentos la antipolítica

El nuevo portavoz del grupo socialista en el Congreso, el exlehendakari Patxi López, considera que el PP, instalado en el no a todo lo que plantea el Gobierno es en estos momentos "la antipolítica".

En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, López (Barakaldo, 1959) señala que "la mejor manera de neutralizar al PP es la propia acción del Gobierno" y recuerda que el Gobierno "tiene delante una derecha que por definición dice que no".

Añade López que "el Gobierno busca acuerdos para subir las pensiones con el IPC, y lo pactamos con Bildu porque el PP decía que no. Y para un ingreso mínimo vital, que ayuda a más de un millón de familias, porque el PP decía que no. O para sacar adelante los estados de alarma en la pandemia que salvaban millones de vidas, porque el PP decía que no".

El nuevo portavoz socialista en el Congreso piensa que "el Gobierno no se cruza de brazos, y saca todas estas políticas adelante con quien se sienta a negociarlas y a buscar el entendimiento y el acuerdo".

El exlehendakari se muestra crítico con el Partido Popular que se vio en el último debate sobre el estado de la nación: "El PP, en vez de plantear sus propuestas, volvió a hablar de ETA, de una organización terrorista a la que la democracia y los demócratas derrotamos hace más de diez años".

En la entrevista, López defiende el impuesto especial a la banca y las energéticas porque "un gobierno progresista tiene que redistribuir la riqueza, para ayudar a quien peor lo pasa con los recursos públicos; pero también en tiempos de crisis tiene que repartir los sacrificios".

"¿Y ahora que tienen beneficios extraordinarios, banca y energéticas, ponen el grito en el cielo porque van a aportar en un impuesto extraordinario, en dos años, 7.000 millones? ¡Pero si solo la banca tuvo el año pasado más de 13.000 millones de beneficios! Y el PP se opone también", añade López. EFE.

jo/hm/jsm