Patxi López dice que “ninguneo” a Bolaños no tapa reunión Feijóo con fiscales

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha rechazado que alguien quiera ningunear o apartar a algún representante del Gobierno de España en la celebración del Dos de Mayo, pero ha dejado claro que eso no tapará la reunión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con fiscales conservadores.

A preguntas de los periodistas durante su visita a Melilla, López ha mostrado su rechazo a la postura de la Comunidad de Madrid, que este martes impidió al ministro de Presidencia subir a la tribuna de autoridades durante la parada militar del Dos de Mayo, algo que al portavoz socialista en la Cámara Baja le parece desagradable.

Pero, desde luego, eso no va a tapar otra cosa que me parece mucho más grave, que es la reunión de Feijóo con los fiscales conservadores para prometerles que no va a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es decir, que va a seguir incumpliendo la Constitución, y algunos lo aplaudieron, ha dicho Patxi López.

También ha acusado al líder popular de prometer a los fiscales que va a derogar las leyes que han permitido avanzar a este país, algo que, según ha dicho, también fue aplaudido por "algunos".

Según el dirigente socialista, Feijóo está de manera torticera y oscura reuniéndose con una parte del Poder Judicial para cosas que no son de recibo en un sistema democrático.