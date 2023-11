Patxi López critica el "estruendoso silencio" del PP ante "actitudes cercanas al fascismo"

(Actualiza la NA6114 con más declaraciones del dirigente socialista)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado este sábado el "estruendoso silencio" que "escucha" por parte del PP ante consignas y "actitudes violentas cercanas al fascismo" que se han podido oír en las protestas convocadas con la "excusa de ir en contra de la amnistía".

Patxi López ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Derio (Bizkaia), donde ha asistido a los actos organizados en homenaje a Tomás Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas de España.

El dirigente socialista ha dicho que hoy, "una vez más, la derecha y la ultraderecha salen a la calle y, una vez más, Feijóo y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía" sino porque "no acaban de aceptar" que "la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista".

En su opinión, "no terminan de asimilar" que "las urnas dijeron 'no' a un Gobierno presidido por Feijóo, con Abascal como vicepresidente, porque los ciudadanos de este país no están dispuestos a ningún tipo de involución".

"No aceptan, en definitiva, que Pedro Sánchez sea el presidente, legítimo, legal y democrático en este país", ha recalcado.

López ha denunciado que en las protestas convocadas con "la excusa de ir en contra de la amnistía" se hayan ondeado "banderas con la esvástica nazi" y proferido consignas "en contra de la Constitución, la monarquía y la Policía" y gritos ya "no sólo insultando" a dirigentes socialistas, sino "deseándoles directamente la muerte".

"Hemos oído lo que se gritaba en algunas de estas manifestaciones, pero también hemos oído un estruendoso silencio" por parte del PP, ha criticado el portavoz del PSOE en el Congreso, al tiempo que ha advertido de que "no se puede ser ni condescendiente ni neutral con este tipo de actuaciones".

"Cualquier demócrata tiene que ser radicalmente contundente, condenando esas actitudes cercanas al fascismo, condenando las actitudes violentas, las amenazas y las agresiones que están sufriendo dirigentes y militantes socialistas y por parte del Partido Popular estamos viendo el silencio. Estamos oyendo el silencio", ha afeado López.

En este contexto, se ha preguntado "cómo puede ser" que el PP considere "irrelevante" la postura de 50 exmilitares que piden destituir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno cuando, según ha recalcado, "eso sí que es golpismo".

"No se puede ser ni condescendiente ni neutral, porque la condescendencia acaba siendo cómplice. Cualquier demócrata tiene que ser radical, tiene que condenar radicalmente estas cuestiones", ha recalcado.

En cuanto a la composición del nuevo Gobierno, Patxi López ha comentado que "esas cuestiones sólo están en la cabeza del presidente que es a quien corresponde" acometer estas tareas.

No obstante, ha dicho que cree que "querrá hacerlo rápido para empezar a gobernar y para que algún ciudadano o ciudadana que todavía ande despistado vea que este Gobierno no tiene ninguna intención de romper España, sino de unirla y que se va a dedicar a poner en marcha una agenda social enorme".