Patxi López critica el "estruendoso silencio" del PP ante "actitudes cercanas al fascismo"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha denunciado este sábado el "estruendoso silencio" que "escucha" por parte del Partido Popular ante consignas y "actitudes violentas cercanas al fascismo" que se han podido oír en las protestas convocadas con la "excusa de ir en contra de la amnistía".

Patxi López ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Derio (Bizkaia), donde ha asistido a los actos organizados en homenaje a Tomás Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas de España.

El dirigente socialista ha dicho que hoy, "una vez más, la derecha y la ultraderecha salen a la calle y, una vez más, Feijóo y Abascal juntos, pero no para protestar por la amnistía" sino porque "no acaban de aceptar", ha dicho, que "la mayoría social de este país ha optado por tener un gobierno progresista".

En su opinión, "no terminan de asimilar" que "las urnas dijeron 'no' a un Gobierno presidido por Feijóo, con Abascal como vicepresidente, porque los ciudadanos de este país no están dispuestos a ningún tipo de involución".

"No aceptan, en definitiva, que Pedro Sánchez sea el presidente, legítimo, legal y democrático en este país", ha recalcado.