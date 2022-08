Patxi López asegura que la oposición del PP al plan de ahorro demuestra "que manda Ayuso"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, cree que la oposición del PP al decreto de ahorro energético del Ejecutivo demuestra que en el Partido Popular "manda Ayuso", después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado que llevará ante el Constitucional el plan del Gobierno central. Además, ha reclamado al principal partido de la oposición que realice propuestas en lugar de generar "ruido artificial".

También ha insistido en que la postura de Lehendakari, Iñigo Urkullu, es "la razonable", al asegurar que se cumplirá el decreto, aunque haya cosas que no le hayan gustado, al considerar, por ejemplo, que ha habido falta de diálogo con las comunidades autónomas.

López, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao, ha señalado que "el Gobierno de España, cuando hay problemas, pone encima de la mesa soluciones para intentar atajarlos", mientras que el PP, "cuando hay soluciones, pone problemas para que estas no se puedan llevar a la práctica".

Acusa al PP de "egoísmo insolidario"

Tras recordar que la solidaridad con la UE "es obligatoria", ha acusado al PP de "egoísmo insolidario", y ha apuntado que "así es su utilidad en estos momentos de crisis: ninguna". "La inmensa mayoría de hosteleros y comerciantes está demostrando muchísima más responsabilidad de país que el Partido Popular", ha asegurado.

Además, ha afirmado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió un plan "que contenga medidas de regulación de las temperaturas de los aires acondicionados y de la iluminación de los pueblos y ciudades".

"El Gobierno presenta el plan que contiene literalmente esto que había pedido Feijóo, entre otras cuestiones, y entonces Ayuso dice que no, demostrando, una vez más, quién manda de verdad en el PP, que no es Feijóo", ha indicado.

A su juicio, esto ha quedado "más patente todavía esta semana, cuando el Gobierno de España se reúne con las comunidades autónomas y se encuentra con que, efectivamente, el Partido Popular se opone al plan de ahorro de energía" que había pedido el presidente de los populares.

"Siguiendo las instrucciones de Ayuso dicen que no les gusta, pero no plantean ni una sola propuesta para decir lo que les gusta. Seguimos sin saber qué quiere el Partido Popular y cuál es su propuesta de ahorro. Es el no por el no exclusivamente a este Gobierno y a Europa", ha añadido.

Por todo ello, cree que "el gran problema para el PP y para España, que necesita un partido conservador razonable, es que no hay nadie al frente, que no hay nadie capaz de coger el timón y devolver al Partido Popular al sentido de Estado del que se alejó hace mucho tiempo".

"No han dicho cuál era su propuesta. No han dicho absolutamente nada, solo ruido artificial, destructivo, que no construye absolutamente nada", ha añadido.

En cuanto al Gobierno Vasco, ha recordado que el Lehendakari aseguró que Euskadi "va a cumplir con ese plan" de ahorro energético, que es, a su entender, "lo razonable". En este sentido, ha insistido en que "uno puede criticar porque no le gusta, porque no se ha hablado con él, porque no ha habido suficiente diálogo, pero un Decreto se cumple", ha apuntado.

