Patronal de Melilla asegura que Gobierno sigue evaluando la posibilidad de exigir visado a residentes en Nador y Tetuán

La Confederación de Empresarios de Melilla ha asegurado que el Gobierno de la Nación le ha transmitido que se sigue evaluando la posibilidad de exigir visado a los residentes en Nador y Tetuán para su entrada a Melilla y Ceuta, respectivamente.

A través de un comunicado de prensa, la entidad que preside Enrique Alcoba Ruiz ha hecho este anuncio tras reunirse con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y la vicepresidenta primera de la Ciudad, Gloria Rojas, ambas del PSOE, para analizar la situación económica de la ciudad española del norte de África y su frontera, cerrada desde el 13 de marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus.

La patronal ha detallado que la delegada del Gobierno "nos informó que se sigue evaluando la posibilidad de suprimir las exenciones de visados previstas en el Acta Final del Tratado de Adhesión al Espacio Schengen, del que Melilla siempre ha formado parte y los distintos escenarios a contemplar en el momento que se abra la frontera y las mejoras en las infraestructuras de la valla".

En este sentido, ha señalado que "la excepción de Schengen establecida para el pequeño tráfico fronterizo de personas no es única en Europa, pues el Reglamento (CE) número 1931/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 ya establece esa posibilidad para el tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los Estados miembros".

No obstante, ha admitido que hay división de opiniones entre los empresarios melillenses sobre la conveniencia o no de solicitar le visado a nadorenses en Melilla y a tetuaníes en Ceuta. "Nuestra Confederación no tiene una posición consensuada sobre el tema, pero sí tenemos claro que todo dependerá si en las conversaciones en la próxima 'RAN' se consigue levantar la prohibición que adoptó Marruecos en agosto de 2018 sobre el paso de mercancías documentadas por la aduana terrestre de Beni-Enzar --para ellos, BAB Melilla-- como muestra de la voluntad del Rey de Marruecos de mantener una relación de amistad y buena vecindad con España" ha aclarado.

Por último, ha manifestado que será positiva "la llegada de Frontex a Melilla, al igual que ya está en Ceuta o en las fronteras exteriores de Algeciras y la Línea de la Concepción (Cádiz), ya que reforzaría la consideración de las ciudades autónomas como frontera sur de Europa".