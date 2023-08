El patrón de pesca retenido en Mauritania regresa a España después de 45 días

El patrón de pesca de Huelva retenido en Mauritania desde el pasado 14 de julio acusado de causar la muerte de cuatro marineros del país africano por una colisión con el barco pesquero de los mismos ha regresado finalmente a España, según ha confirmado el bufete de abogados Osuna.

Según ha indicado el despacho en una nota de prensa, de este modo "acaba el calvario" del patrón pesquero de Huelva, ya que han sido 45 días de "incertidumbre y peligro grave para su vida", puesto que, como ha señalado en varias ocasiones su abogado, el onubense "temía por su integridad física diariamente, dada la inseguridad y ausencia de derechos en Mauritania".

En este sentido, el bufete ha explicado que el patrón "ha tenido que viajar al Sahara y de allí a Casablanca, para coger un avión a Sevilla, todo ello en 18 horas sin descanso".

Tras ello, el despacho de abogados ha criticado "el comportamiento" de la autoridad diplomática española, el cual "ha quedado en entredicho, así como el de la empresa dueña del barco pesquero".

"Las autoridades mauritanas le acusaban supuestamente, y sin prueba alguna, de homicidio imprudente de cuatro mauritanos, pero jamás le entregaron un solo documento judicial o policial, por ello, se ha encontrado totalmente indefenso", han detallado desde el bufete.

Por ello, sus abogados han asegurado que el patrón "niega categóricamente esas cuatro muertes infundadas" y "pretende pedir responsabilidades administrativas" al Estado español y a la empresa propietaria por "mal funcionamiento".

RETENIDO DESDE EL 14 DE JULIO

El patrón de barco se encontraba retenido desde el pasado 14 de julio en una ciudad costera de Mauritania, acusado de causar la muerte de cuatro marineros del país africano por una colisión con el barco pesquero de los mismos, algo que su abogado tachó desde el inicio como "totalmente incierto" alegando que tenía "pruebas" para "demostrar" su inocencia, ya que "los más de 20 miembros de la tripulación mantienen que no se produjo ninguna colisión con ese barquito pesquero".

Sobre las motivaciones de su detención, Osuna explicó que, según le habían informado, "parece ser que en alguna ocasión fingen o simulan una colisión que no es verdad" para "exigir a la empresa indemnizaciones para las familias de las víctimas", de forma que si la empresa del buque no indemniza "al patrón lo tienen allí detenido", por lo que "no es la primera vez que ocurre algo así".

Finalmente, señaló que el patrón onubense, que posee "mucha experiencia y horas de navegación", trabaja en un buque de pesca de 50 metros de eslora, cuya tripulación está compuesta por 26 miembros, pertenecientes a diferentes países como Marruecos, Senegal y Mauritania.