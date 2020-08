Pastor reprocha al Gobierno tomar medidas "tarde, mal y a rastras" ante covid

(Corrige en el título y el lead de la NA1020 la expresión "arrastro")

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha reprochado al Gobierno que tome las medidas frente al coronavirus "tarde, mal y a rastras" como las adoptadas el pasado viernes contra los rebrotes que las comunidades autónomas están activando estos días.

En una entrevista en Onda Cero, ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue actuando con una "improvisación permanente" como ante la primera oleada de la pandemia y ha criticado que "sigue de vacaciones" ante la crisis sanitaria y "deja todo en el aire" sobre el inicio del curso escolar.

"No sé como no tenemos más brotes, porque si es por las medidas que ha tomado el Gobierno podríamos tener muchísimos más", ha advertido Pastor, que ha insistido en que el Ejecutivo sigue siendo "la autoridad sanitaria única en este país", aún después de terminar el estado de alarma.

En este sentido, ha dicho que es al Ministerio de Sanidad al que le corresponde actuar y ha apuntado que siquiera se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las medidas consensuadas con las autonomías la pasada semana.

"El virus no entiende de comunidades", ha constatado, por lo que no se puede estar "al albur de que cada una haga una cosa distinta".

Pastor ha pedido al Gobierno que tome medidas, en función del documento aprobado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, porque "hay cosas que hacer que no se están haciendo" como saber qué personas hay que vacunar contra la gripe o controlar puertos y aeropuertos y hacer una propuesta con "criterio único" para la vuelta al colegio.

Ha asegurado que con la legislación que hay en vigor el Gobierno ya tendría que estar actuando, sin necesidad de recurrir al estado de alarma, porque existen mecanismos en la legislación ordinaria, como la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública o la Ley general de salud pública de 2011.

Por lo que respeta a la situación interna en el partido, y sobre si se puede producir un relevo de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria en el próximo período de sesiones, Pastor ha respondido que el partido no está en ningún tipo de "tacticismo" sino "centrado en las cosas que interesan a los españoles".

Y ha atribuido estas especulaciones a que hay gente que "le encantan estas cosas que sirven para hacer muchas columnas" pero ha reiterado que lo que importa a todos los que conforman el partido, desde Álvarez de Toledo al presidente Pablo Casado, es "seguir trabajando en verano y presentando iniciativas".

Por su parte, ha garantizado que ella no es "una chica de manual" sino que tiene "pensamiento libre" y nadie le dice lo que tiene que pensar. "Digo lo que pienso y si no, me iría; afortunadamente tengo vida fuera de la política y estoy porque creo que tenemos que servir al país", ha apostillado Pastor.