Pastor (PSE) dice que Sánchez tiene "voluntad abierta" de abordar la "difícil" cuestión territorial "desde el diálogo"

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha asegurado que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "voluntad abierta" de afrontar un problema "tan difícil" como el modelo territorial del Estado "desde el diálogo", un compromiso que "no va a ser fácil, porque la situación está muy crispada y muy contaminada por factores externos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el parlamentario vasco se ha referido a la voluntad expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abordar la cuestión del modelo territorial del Estado.

José Antonio Pastor ha recordado que el de Cataluña es "un conflicto antiguo" que, ahora, está en una situación de "gran crispación", y ha destacado que el compromiso del presidente del Gobierno y del PSOE es "abordar desde el punto de vista político una situación que es evidente que requiere una mirada más abierta a la cuestión del encaje territorial dentro de España".

Tras subrayar que "no partimos de los mismos supuestos desde Cataluña, desde Euskadi o del PSOE", Pastor ha insistido en que "el diálogo es la única vía de abordar esa situación y de encontrar puntos de encuentro".

"Eso que aquí repetimos en Euskadi respecto a la ponencia de autogobierno, que lo fundamental para la solución de un problema tan difícil como éste es encontrar un mínimo denominador común que agrupe al mayor número de fuerzas políticas, en la cuestión territorial pasa exactamente lo mismo: ni el extremo que plantean unos, ni el extremo que plantean otros, sino que hay que tratar de buscar un punto intermedio, un punto que suscite el mayor consenso posible y que dé razonable satisfacción a las demandas que se plantean en el ámbito territorial en toda España", ha mantenido.

Según ha asegurado, "ése es el compromiso del Gobierno, un compromiso que no va a ser fácil, porque la situación está muy crispada y muy contaminada por factores externos". No obstante, ha destacado que, "si algo se puede decir de Pedro Sánchez es que, desde luego, es tenaz, incluso contumaz en esos temas, y, por lo tanto, el empeño lo va a poner en marcha".

Pastor, por otra parte, ha dicho no atreverse a poner plazos, a los resultados que puedan derivar de la mesa de diálogo acordada con ERC. "Yo no me atrevo a poner plazos, desde luego cortos no es imposible, pero es evidente que abrir un camino de discusión y diálogo político ayudaría mucho a establecer un régimen de normalidad", ha afirmado, para asegurar que "eso no significa ni renunciar a los principios democráticos de nadie, ni cesiones, ni bajadas de pantalones, que es como, por desgracia, en la política española se suelen plantear los debates".

JUNQUERAS

Por último, se ha referido a la decisión del Parlamento Europeo de retirar finalmente el derecho del líder de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras a ser eurodiputado, después de que el Tribunal Supremo le comunicara que la consecuencia de su condena en firme por el 'procés' independentista es que queda inhabilitado para asumir ese cargo.

Pastor ha pedido "un poco de mesura" porque "no se puede decir hace tres días que Europa era estupenda y España absolutamente medieval, y al día siguiente, cuando Europa no te da la razón, nos hacemos antieuropeos, que es un poco las pulsiones que existen sobre todo en la sociedad catalana con esos temas". Por ello, ha instado a ser "muy respetuosos con la legalidad vigente, con la de España y con la europea".