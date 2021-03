Pastor (PP) pide soluciones para las mujeres y no "discursos bonitos": "La patente del feminisno no la tiene nadie"

Critica que Sánchez permitiera el año pasado las manifestaciones, un "desastre" que "va a pasar a la memoria de todas las mujeres"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha reclamado este lunes al Gobierno buscar soluciones para los problemas de las mujeres y no dedicarse a las "peleas" internas dentro del propio Ejecutivo o a los discursos "bonitos". Tras recalcar que ella "siempre" ha sido feminista, ha avisado que "la patente del feminisno no la tiene nadie".

"Las mujeres en política tenemos que demostrar que no tenemos discursos vacíos, que no nos dedicamos a decir 'feminismo, feminismo'. La patente del feminismo no la tiene nadie", ha declarado Pastor en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

La dirigente del PP ha señalado que su "obligación" como política es trabajar por las mujeres y buscar soluciones a sus problemas, y ha subrayado que le "avergüenza que alguien se arrogue la patente del feminismo" cuando "cada mujer lo vive de una manera distinta". "Yo soy feminista, lo he sido siempre y cada día que pasa soy un poco más feminista si cabe porque sigue habiendo problemas en la sociedad", ha apostillado.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo esté en la "pelea permanente", centrado en ver quien "sale más en la foto" y "quién dice la frase más ingeniosa para que las mujeres de este país piensen que están defendiendo sus derechos".

"Hay miles de problemas ahí fuera que, desde luego, no se arreglan con discursos bonitos ni con confrontación como hemos visto en el Gobierno de España", ha manifestado, para añadir que aunque la palabra es "importante", lo es más "el hacer".

HOMENAJE A LAS MUJERES QUE HAN LUCHADO CONTRA EL COVID-19

Por eso, ha asegurado que el PP ha presentado en el Parlamento un plan de acción para afrontar la alta tasa de desempleo de las mujeres, con cifras que son "lamentables". También ha aludido a las diferencias que existen en la "brecha ocupacional" y "salarial".

Tras asegurar que la pandemia ha "exacerbado" las diferencias entre mujeres y hombres, ha insistido en que hoy es un día para "pensar y poner en marcha soluciones a los problemas reales de las mujeres frente a otros que quieren buscar siempre confrontación y enfrentamiento", sobre todo cuando sigue existiendo un "machismo rampante en muchos casos".

En este punto, ha indicado que el PP ha organizado un acto que clausurará el líder de la formación, Pablo Casado, en el que rendirán un homenaje a las mujeres que han luchado contra la Covid-19. "Nuestro homenaje va a ser para ellas, las médico, enfermeras, las maestras y todas las que están al servicio público", ha explicado.

ANTE LAS MANIFESTACIONES: "LO QUE DIGAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS"

Al ser preguntada si cree que se debería encontrar alguna fórmula para que el movimiento feminista esté presente hoy en las calles de Madrid, tras la prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Pastor se ha remitido a lo que ocurrió hace un año ante la celebración del 8M cuando ya había alertas sobre la pandemia.

A su entender, fue un "auténtico desastre" que con los datos que el Ejecutivo tenía entonces el Gobierno de España "permitiera" esas manifestaciones del 8M y otros eventos, sin "advertir a la población con la información que ya se tenía" ni "se tomaran medidas". "Eso sí que fue un auténtico desastre y va a pasar a la memoria de todas las mujeres", ha señalado, para añadir que este año hay que estar "a lo que digan las autoridades sanitarias".