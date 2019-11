Pastor espera que Sánchez esté a la altura si hay altercados el 10N

La expresidenta del Congreso y candidata del PP por Madrid, Ana Pastor, ha afirmado este miércoles que espera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "esté a la altura", si se producen altercados en Cataluña durante la jornada electoral del 10 de noviembre.

Pastor ha responsabilizado a Sánchez de lo que pueda ocurrir ese día, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que fue presentada por el líder del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que, si gobierna, contará con ella como ministra.

"La responsabilidad la tiene el señor Pedro Sánchez que, hasta ahora, no ha estado a la altura y espero que no demuestre una vez más que no ha estado a la altura", ha afirmado.

La candidata por Madrid ha señalado que la violencia en Cataluña es intolerable para la vida diaria de los catalanes, porque les falta la "libertad", que es lo más importante que tienen los españoles, y ha considerado un "bochorno" lo ocurrido las últimas semanas y este lunes en los premios princesa de Girona.

Para Pastor, la "burla" de las autoridades catalanas al Estado de derecho es "indignante", así como que el hecho de que el Gobierno haya "calificado las cosas como normales".

Y ha incidido en que, mientras los violentos se hacen dueños de las calles, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ERC y el PdCat se han adueñado de las instituciones.

"Buscan y patrocinan el conflicto entre todos: entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles", ha añadido la dirigente popular, que ha insistido en la "complicidad" de la Generalitat con los violentos.

Una situación que ha hecho que Cataluña haya pasado "de ser la locomotora de España a caer", lo que considera una "factura muy cara", y que haya ocurrido con un Gobierno que "mira hacia otro lado".

Por eso, le ha vuelto a preguntar a Sánchez si garantiza que no volverá a pactar con los independentistas que le llevaron a la Moncloa.

"Tiene que decírselo a los españoles, que no pueden ir a las urnas sin saber lo que va a hacer", ha recalcado, tras lo que ha repetido las medidas que aplicaría el PP con respecto a Cataluña, entre ellas las leyes de Seguridad Nacional, Estabilidad Presupuestaria y Acción Exterior.