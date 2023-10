El Paseo de las Bicicletas se llena de música con la primera edición del Rock & Blues Festival

La banda jienense The Riveers ha sido la encargada de inaugurar la primera edición del Rock & Blues Festival que se está celebrando en el Paseo de las Bicicletas de la capital y por la que pasarán grupos tan prestigiosos como Harmonica Frank & His King Bees, Los Rudos (antes Condensadores de Fluzo), Freebyrds, We Want More y Troupers Swing, los encargados de clausurar el festival.

El Paseo de las Bicicletas del parque de la Concordia se llena este sábado de buenas versiones de grandes éxitos tanto de rock como de blues que están "entusiasmando" al público asistente, que además puede acercarse a los diferentes stands de artículos de coleccionistas, como de ropa, como a los mostradores de comida y bebida que hay instalados para reponer fuerzas, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La concejal de Cultura, Festejos y Patrimonio Histórico, María Espejo, ha acompañado a Jesús Delgado, gerente del local Rock State y organizador junto a la concejalía de Cultura de este festival, en la inauguración del mismo. Ha agradecido su "implicación" en poner en marcha proyectos culturales de ésta índole donde "la música se traslada a la calle para que pueda ser disfrutada por todos los jiennenses que así lo deseen de manera gratuita".