Pascal pide a JxCat favorecer el diálogo: "Interesa que el Gobierno tenga cierta estabilidad"

La excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal ha pedido este lunes a JxCat que favorezca el diálogo y ponga sus votos en el Congreso al servicio de resolver el conflicto catalán: "Nos interesa que el Gobierno tenga cierta estabilidad, no porque nos guste el PSOE y Podemos, sino para que haya continuidad en un diálogo que sabemos que no será fácil".

"No me interesa la estabilidad de Sánchez, pero sí que se resuelva el conflicto. JxCat está obligada a poner sus votos al servicio de resolver el conflicto y los problemas de los catalanes", ha dicho en una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press.

Pascal ha afirmado que ella se habría abstenido en la votación de la senda de déficit en la que JxCat votó en contra y ha sostenido que se podrían poner condiciones para no apoyar votaciones del Gobierno a cambio de nada: "Ese argumento no puede enmascarar el no a todo".

Sobre la mesa de diálogo, ha defendido que es un primer paso pero que el camino será largo, y ha lamentado las críticas del expresidente Carles Puigdemont y la exconsellera Clara Ponsatí a la negociación con el Gobierno: "De fondo está la lucha por la hegemonía en el independentismo. No entiendo que un presidente de la Generalitat o un expresidente puedan despreciar cualquier escenario de diálogo".

Preguntada por su dimisión como senadora de JxCat, la exdirigente del PDeCAT ha recriminado que "la coordinación de JxCat no ve la pluralidad como un valor, sino como divergencia".

Ha explicado que se reunió con Puigdemont y vio que tienen dos puntos insalvables: "Él cree que no se puede renunciar a la unilateralidad y su propuesta sigue enfocada solo a los que votamos el 1-O. Tengo ideales independentistas y creo que la situación se resuelve en las urnas, pero tenemos que hablar a todos los catalanes".

Además, ha asegurado que no se plantea abandonar el PDeCAT porque confía en que hay mucha gente en el partido que reclama un giro: "La dirección sabrá leer la situación y se situará por encima de una situación sentimental. La gente que está en política sabe que tiene que mirar las cosas con perspectiva".