Un pasaporte no fiable, clave en expulsión de un migrante de centro de menores en Madrid

El fiscal rechazó considerar menor de edad a un migrante que llegó a España en patera al rechazar que el pasaporte que refleja que tiene 14 años sea "válido" o "fiable" porque se expidió a distancia sin su presencia, y debido a los cambios de versión que manifestó sobre su edad, extremo que su abogada niega.

Este chico, A.J. y natural de Gambia, llegó a Canarias en agosto y la Fundación Raíces denuncia que ha estado vagando por diferentes ciudades desde entonces y que actualmente duerme en la calle tras ser expulsado del centro de menores de la Comunidad de Madrid donde estaba después de que el fiscal decretase su mayoría de edad.

La Fundación ha llevado su caso a la ONU y el Comité de los Derechos del Niño ha pedido a España que de "manera urgente" le traslade a un centro mientras se aclara qué edad tiene.

El fiscal fundamentó su decisión en un documento de 14 páginas en base a informes de la Policía, de un centro donde estuvo el chico y de su declaración, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Uno de los principales argumentos es que, según el fiscal, "no se puede considerar válido ni fiable el pasaporte" que aportó porque se expidió sin el "requisito imprescindible" de su presencia, exigido por la normativa española, de modo que es ineficaz "a efectos identificativos".

El fiscal explica, según las fuentes, que el chico relató que el pasaporte se había expedido sin estar él en Gambia y se lo había enviado su padre.

Un informe policial acreditó que este documento no presentaba "ningún tipo de falsedad, alteración o manipulación" y que era "auténtico en cuanto al formato", si bien no entró a valorar "la veracidad de los datos" y apuntó que se podía dar la situación de que un pasaporte gambiano pueda ser emitido sin un certificado válido.

Desde Fundación Raíces subrayan que el joven solicitó el pasaporte antes de salir de su país y cuestionan que el fiscal ponga en duda la validez de un documento emitido por la autoridad competente.

El fiscal también adujo a contradicciones en la versión del chico y dijo que éste admitió en primer término ser mayor de edad, y aludió a un auto del Tribunal Supremo que da credibilidad a las primeras manifestaciones del implicado sobre su edad.

Extremos que su abogada, consultada por EFE, rechaza tajantemente: niega que el joven afirmase haber nacido en 2004 y subraya que la Sala de lo Civil del Supremo ya alertó en un auto sobre la fiabilidad de las declaraciones en frontera.

Rechaza asimismo que el chico se presentase con varias identidades, como indicó la Policía, y explica que él ya manifestó que un agente escribió mal su nombre.

Según las fuentes, el fiscal afirmó en su informe que el chico "distaba mucho en su desarrollo y evolución fisionómica y física" de tener 13 o 14 años, e incorporó un dictamen de un centro de acogida que apuntaba a que su forma de desenvolverse podía ser compatible con la edad adulta.

Consideró un "indicio revelador" su negativa a someterse a pruebas médicas de determinación de edad, un procedimiento que, según su abogada, tiene un amplio margen de error.

Tras este dictamen del fiscal que implicó la salida de A.J. del centro de menores, su abogada pidió a un juzgado que revocase de urgencia la decisión de la administración.

El juzgado de primera instancia número 23 se lo denegó al considerar que la ley no prevé la adopción de medidas cautelares en el marco de este procedimiento y al no apreciar una "especial situación de riesgo" sobre el migrante que, indicaba, "ya no es menor de edad y puede acudir a los servicios sociales".

La abogada ya ha anunciado que recurrirá y subraya que todo lo alegado por el fiscal es objeto del procedimiento que se seguirá en el juzgado y que, mientras se resuelve, el juez debería primar la presunción de la minoría de edad.