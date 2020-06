Pasajeros denuncian que no se les toma la temperatura al aterrizar en Barajas, entre las noticias de hoy

Primer día laborable tras el estado de alarma en el que dejamos atrás el confinamiento. Nos podemos mover entre Comunidades y a otros países europeos y también empiezan a llegar turistas a los aeropuertos españoles que poco a poco comienzan a recuperar la normalidad después de tres meses de bajísima actividad.

Las operaciones siguen aunque en níveles muy inferiores a otros años. Supuestamente, todos los pasajeros que llegan a aeropuertos españoles tienen que someterse a tres diferentes controles para evitar que el coronavirus vuelva a coger fuerza. En concreto, los viajeros deben rellenar un documento con los datos de localización y con información sobre si han pasado el Covid-19. Además, deberán pasar un control de temperatura y otro visual. Si el pasajero no supera uno de los tres, es evaluado por un médico. Sin embargo, COPE ha podido comprobar que no se está tomando la temperatura a los viajeros que están aterrizando este lunes en el aeropuerto madrileño.SIGUE LEYENDO

LA MINISTRA DE EXTERIORES EN 'HERRERA EN COPE'

De las cuarentenas ha hablado hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya en 'Herrera en COPE'. Laya ha subrayado que España las impuso desde el 14 de marzo y que se han ido levantando "atendiendo a criterios epidemiológicos y de capacidad sanitaria".

González Laya también se ha felicitado por el gran número de españoles que han sido repatriados durante los últimos tres meses. "Los servicios diplomáticos españoles han hecho una operación sin precedentes en nuestra historia", ha dicho con orgullo.

Además ha aseguradoque el Plan de recuperación Europeo para sacar al continente de la crisis del coronavirus es "de todos y para todos". "Algunos países ya sabemos con los que tenemos buena sintonía y con otros la tarea será más dura, como será el caso con Países Bajos o Suecia. Pero así se construyen los consensos". Puedes volver a escuchar la entrevista en cope.es

REBROTES; PREOCUPA LA ESCALADA DE LA DESESCALADA

Con libertad de movimientos lo que preocupa ahora son los rebrotes. Hay al menos 10 focos activos. En Ribeira, Coruña el servicio gallego de salud ha detectado 9 casos. Otros 8 en una residencia de Bilbao. En Murcia se han diagnosticado 11 nuevos positivos en las últimas horas y otro brote afecta al menos a 14 personas en una empresa de frutas de la localidad oscense de Zaidín, en el bajo Cinca.

Precisamente en esta comarca, junto a la del Cinca Medio y la de La Litera, han vuelto a la fase 2. Se pide que se limiten los desplazamientos por esta zona. A todos los trabajadores de la empresa de frutas se les ha realizado los test con lo que puede darse un aumento de casos en las próximas horas. SIGUE LEYENDO

"HEMOS PERDIDO EN SENTIDO COMÚN"

En este sentido, el alcalde de Zaidín, Marco Ibarz ha lamentado en 'Herrera en COPE' que la gente no haya sabido comportarse al llegar a la "nueva normalidad". "Hemos perdido un poco el sentido común, parece que todo vale. Estamos trabajando ocho horas pero luego hay 16 horas y aquí hemos perdido el oremus, botellones, fiestas, comidas con amigos y familias... todos tenemos ganas de verlos y abrazarlos, pero no podemos perder en dos tres días de normalidad, el trabajo tan sufrido. Tenemos que ser responsables y saber que esto no puede ser". SIGUE LEYENDO

EL GOBIERNO ESTRENA NORMALIDAD CON UN SUSPENSO

Lo asegura hoy la última encuesta de GAD3 para ABC, solo 1 de cada 3 españoles considera que el Ejecutivo de Sánchez ha realizado una buena gestión durante el estado de alarma. De esta manera el Gobierno sale del estado de alarma con la misma tendencia a la baja que tenía antes de que se decretase el pasado 14 de marzo. Solo el 30% de los españoles considera que la gestión de Pedro Sánchez ha sido la adecuada.

Quien obtiene una mejor calificación es el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que consigue un 4.4. Le sigue de cerca la responsable de Defensa, Margarita Robles, con un 4.3. Nadia Calviño también puntúa por encima de cuatro y los que peor nota consiguen son Pablo Iglesias e Irene Montero, que solo consiguen un tres. SIGUE LEYENDO

EL REY PRESIDE LA PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Entretanto el Rey ha presidido hoy en Zarzuela la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional tras el fin del estado de alarma, en la que ha analizado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus cuatro vicepresidentes y diez ministros, los riesgos que aún persisten por el coronavirus.

A esta situación se ha referido el Rey en una intervención inicial en la que, en los fragmentos hechos públicos por Zarzuela, se le ha escuchado comentar que persisten los riesgos pese a que haya decaído el estado de alarma. También ha subrayado la labor de los sanitarios y el sacrificio de los ciudadanos con su confinamiento para hacer frente a la pandemia.

Da la casualidad de que esta ha sido la primera ocasión en que coinciden el Rey y Pablo Iglesias desde que se decretara el estado de alarma y la última hasta ahora fue la anterior reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

HERRERA: "ESTÁ EN MARCHA UNA OPERACIÓN POLÍTICA PARA DEBILITAR LA CORONA, TODO VALE"

A los ataques a la Corona se ha referido hoy en su monólogo, Carlos Herrera: "Está en marcha una operación política para denigrar, debilitar a la Corona y vale todo, incluso las insidias de una pija sin escrúpulos aireadas por dirigentes de un gobierno el que Pedro Sánchez no sabe o no quiere decir "basta ya".

"Un periodista del Telegraf que es el mismo que publica en un digital español poco dado a la ecuanimidad que es el Huffington Post, ha publicado la enésima intentona de esta 'Mata Hari' de saldo que es Corinna Larsen de desprestigiar a la Corona. Ahora dice que los actuales Reyes se fueron de viaje de novios en 2004 gracias a un regalo de Don Juan Carlos y a un empresario amigo de la Familia Real, lo cual es hasta ahí pues nada relevante porque aunque algunos les parezca increíble es bastante habitual que los padres paguen estas cosas a los hijos, pague la boda o paguen el viaje de bodas".

El caso, añade el comunicador "es que esta información ha sido suficiente para que Podemos que es partido de Gobierno, pase de atacar a su exjefe de Estado a hacerlo al actual Jefe de Estado sembrando la duda sobre el origen del dinero y redoblando la campaña de descrédito". SIGUE LEYENDO