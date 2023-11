Partidos navarros felicitan a Elma Saiz por su nombramiento como ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez

Los principales partidos navarros han felicitado este lunes a Elma Saiz tras su nombramiento como ministra de Seguridad Social en el Gobierno conformado por Pedro Sánchez, puesto para el que dejará su portavocía en el Ayuntamiento de Pamplona. Según el PSN, ahora habrá que "reestructurar y adecuar con nuevas personas" el grupo municipal en el consistorio, que "no sólo es una persona, es un grupo que ha respondido y que ha trabajado muy bien durante estos primeros meses de legislatura".

Así, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha felicitado a Elma Saiz por su nombramiento como ministra y le ha deseado "lo mejor", que "tenga acierto en esta nueva labor y en esta nueva tarea que tiene encomendada".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha mostrado su "orgullo" y "alegría" por el nombramiento de Saiz como ministra de Seguridad Social. "Es una buenísima noticia para Navarra, también es una buena noticia para el Gobierno de España porque se llevan a una persona que ha demostrado capacidad de diálogo, de negociación y capacidad de acuerdo a la hora de sacar cuatro Presupuestos entre diferentes aquí en Navarra y cuatro medidas fiscales", ha dicho, para destacar que hará una "defensa indiscutible de Navarra allí en el Consejo de Ministros".

Ha resaltado igualmente que "se demuestra la influencia que tiene Navarra en el Gobierno de España, la influencia que tienen Santos Cerdán y María Chivite con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Y ha dicho que "va a ser mucho más fácil a la hora de negociar, dialogar" sobre las competencias pendientes que "también tenemos en nuestro acuerdo de legislatura como becas e I+D+i".

Sobre el hecho de que Elma Saiz abandonará su responsabilidad en el Ayuntamiento de Pamplona, Alzórriz ha comentado que "la apuesta del PSN por Pamplona sigue estando totalmente presente, pero es evidente que cuando te llama el presidente del Gobierno, con ese valor que tiene ser ministra del Gobierno de España, nadie lo rechazaría, es algo que todo el mundo entiende con normalidad y también con orgullo". "Habrá que reestructurar y habrá que adecuar con nuevas personas el grupo municipal, pero siempre con la misma ilusión, con la misma convicción y con la misma claridad", ha dicho, para exponer que el grupo "no sólo es una persona, es un grupo que ha respondido y que ha trabajado muy bien durante estos primeros meses de legislatura".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que es "motivo de satisfacción" la conformación del nuevo Gobierno en España. "Ahora empieza el trabajo porque una cosa es la investidura y otra cosa es la legislatura que viene", ha dicho, para felicitar a Elma Saiz por su nombramiento: "Desearle todo el acierto y el éxito en sus nuevas funciones y animarle a que desde allí defienda los intereses de las navarras y de los navarros". "Para EH Bildu no cambia absolutamente nada, seguimos trabajando por que esas mayorías progresistas se vean reflejadas en todas las instituciones", ha afirmado.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha "felicitado" por la constitución del nuevo Gobierno "progresista" en España. "Geroa Bai está siempre en todas las instituciones, desde las locales pasando por las forales y también en el Estado, en el lado de los gobiernos progresistas. Esperemos que este Gobierno progresista sea sensible con aquello que todavía está pendiente para Navarra desde hace años o décadas como son las transferencias", ha dicho, para señalar que han solicitado al Gobierno central, a través de una moción en el Parlamento de Navarra, que inicie los trámites para hacer efectivo el traspaso de la competencia de la Seguridad Social y "queremos aprovechar el momento para dar la enhorabuena y felicitar a la nueva ministra, Elma Saiz", a la que ha pedido que "sea sensible". "Esperemos que esta situación de una navarra al frente de la gestión de la Seguridad Social facilite lo que estamos pidiendo en la moción, que sea sensible con la solicitud de esa transferencia pendiente", ha dicho.

El portavoz del PPN, Javier García, ha indicado que "está claro que a los ministros no se les nombra por su valía sino por la trayectoria dentro del propio Partido Socialista y la sumisión que tienen al señor Sánchez". "Volvemos a 22 ministerios, me gustaría saber qué es lo que piensa la sociedad de que en una situación difícil el señor Sánchez se permite el lujo de nombrar a 22 ministros, no acordes a las necesidades y a la realidad social. Son 22 ministros para tener contentos a socialistas, socios, amigos y que vamos a pagar el conjunto de los españoles", ha expuesto, para comentar que "la cuota navarra por el trabajo del señor Cerdán le ha tocado a la señora Saiz, que abandona el barco antes de posibles actuaciones en el ayuntamiento".

Por parte de Contigo-Zurekin, el parlamentario Daniel López, preguntado sobre la ausencia de ministros de Podemos entre las cinco carteras que asume la coalición Sumar, ha señalado que "lo importante es que se forme cuanto antes el Gobierno plurinacional" y ha explicado que "siempre hemos defendido que hace falta en nuestro espacio unidad y muchísimo menos ruido, como hicimos en Navarra con Contigo-Zurekin". "Los ministros los nombra el presidente, no Sumar, y las negociaciones que tenga que llevar a cabo la portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, con el presidente, igual que aquí Begoña Alfaro (líder de Contigo-Zurekin) con María Chivite, son las que tienen que ser, porque Pedro Sánchez no puede negociar con 16 partidos", ha explicado.

López ha incidido en que en las elecciones generales "nos presentamos con unidad y el Gobierno tiene que responder a esa unidad". "Podemos forma parte de esa unidad pero hay que recordar que Sumar son 16 partidos", ha dicho.